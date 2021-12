“En la reunión que tuvimos en la residencia de Olivos. Hay una preocupación muy grande después de aquella importante en Cámara de Diputados, donde los legisladores de la oposición de Juntos por el Cambio, no aprobaron el presupuesto de la Nación para el 2022. Es decir, cuando se trató el presupuesto para el año que viene, ese presupuesto que nos fija los gastos en el transcurso de lo que se va a ejecutar el año que viene, la verdad que no lo aprobaron, por lo tanto la Argentina no tiene un presupuesto para 2022″, remarcó Jaldo.

image.png

Y prosiguió expresando esta preocupación que vive el Gobierno Nacional luego de aquella sesión: “Nosotros como oficialismo esperábamos tenerlo, para sentarnos a hablar con el Fondo Monetario Internacional, con nuestros acreedores, con las futuras inversiones que podemos tener en el país, y lamentablemente hoy no contamos con un presupuesto. No obstante así, no hay duda que al no tener un presupuesto, inmediatamente el Presidente de la Nación hizo un decreto y puso en vigencia para el 2022, el presupuesto del 2021, es decir que a partir del primero de enero rige el presupuesto 2021”.

Osvaldo jaldo aclaró que “nosotros entendemos” que “desde el punto económico, financiero, administrativo, vamos a poder funcionar perfectamente”.

image.png

No obstante, el primer mandatario fue muy duro: “Pero si pueden presentarse algunas limitaciones que teníamos previstas para el presupuesto del 2022. Yo se los comentaba, en ese presupuesto habíamos logrado incluir con servicios esenciales como por ejemplo el subsidio al transporte. También habíamos logrado incluir para el sur del país un subsidio de gas, y para el norte, subsidio y bonificaciones para energía eléctrica. Al caerse el presupuesto 2022, no vamos a poder tener esos beneficios”, anticipó.

Las obras públicas estipuladas por convenio seguirán en marcha

“El presidente nos dejó a todos los gobernadores confirmado que toda las obras que están firmadas e instrumentadas por convenio, todas están confirmadas y se van a realizar”, expresó el gobernador en ejercicio del poder.

“Luego hicimos reunión con Juan Manzur y Fernández, y hemos logrado avanzar con el Presupuesto 2021 en otras obras. La ruta 307 es la más importante. Ampimpa-Cafayate. Ese tramo era corto. Con la firma del convenio aseguramos la reparación total de la ruta 307. La ruta turìstica, la del vino, la que nos lleva a los Valles Calchaquíes”, informó.

“También se firmó el convenio de la ruta de Tucumán a las Termas. Arranca en una primera etapa. Esto está firmado y nos entregaron el acta de adjudicación. Luego también hemos confirmado y firmado convenio, con la autopista que va de San Miguel de Tucumán”.

En tanto, se firmó la autopista Famaillá Monteros en la ruta 38 también se realizará.