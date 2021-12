Rodrigo Lussich está encabronado con Noelia Marzol después de una picante discusión que mantuvieron por teléfono. Furioso, el conductor de Intrusos en el espectáculo decidió bloquearla. En el ciclo de las tardes de América, Rodrigo compartió los detalles que llevaron a terminar en un tenso cruce con la ganadora de La Academia de ShowMatch.

“Noelia Marzol se enojó mucho conmigo porque yo, a la hora de titular, de hacer el título del pos final de La academia, titulé que el ganador era su compañero… El título resume una situación, después hay una bajada”, arrancó Lussich.

“En una nota periodística vos das un título, que trata de ser de impacto en el caso de nuestro trabajo, y después la explayás. En el título dije ´el ganador fue Jonathan lazarte porque fue el elegido de Tinelli, el que le remó el programa desde el comienzo, que muchos no se lo remaron”, argumentó Rodrigo.

“El le puso el ojo de entrada y, como esa cosa que tiene Tinelli, que se la pueden criticar y yo, particularmente, soy muy crítico, pero el tipo descubre, ve y vibra con alguien algo que no vibra con el resto, y eso es parte del secreto de su éxito, eso que tuvo con Jonathan Lazarte”, analizó Lussich.

"Y Tinelli quiso que ganara Jonathan Lazarte, lo cual no significa que no quería que no gane Noelia Marzol. Pero el título, para mi, es ´el triunfo de Jonathan Lazarte´. Noelia Marzol me ha escrito una sarta de barbaridades por WhatsApp donde me deseó que me vuelva todo lo malo que yo doy", apuntó Rodrigo.

“Como corolario de todo eso me dijo que yo merecía que en la vida todo me vuelva. Y como yo le deseo el doble de lo que ella me desea a mi, la bloquee directamente. No le contesté porque me pareció que el mensaje tenía un tono de agresividad que ni siquiera ameritaba un pedido de disculpas que hago públicamente, en el caso de que haya sido tan duro para con Noelia”, ironizó Lussich.

"Pero la verdad es que me pareció injustificada la reacción. Por eso, en esos casos prefiero, como hago con las redes, bloquear directamente. No tengo qué discutir con Noelia Marzol", cerró Rodrigo.