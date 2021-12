En el día de ayer se sortearon los cruces de los 32avos de la Copa Argentina 2022, se transmitió por TyC Sports con la presencia de los presidentes de los clubes y con un gran show.





Cruce 1: Banfield vs. Sportivo Dock Sud

Cruce 2: Huracán vs. Deportivo Madryn (Chubut)

Cruce 3: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Liniers

Cruce 4: Newell´s Old Boys vs. Ituzaingó

Cruce 5: Vélez Sarsfield vs. Cipolletti (Río Negro)

Cruce 6: River Plate vs. Deportivo Laferrere

Cruce 7: Racing Club vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Cruce 8: Estudiantes de La Plata vs. Puerto Nuevo

Cruce 9: Lanús vs. Defensores de Cambaceres

Cruce 10: Boca Juniors vs. Central Córdoba (Rosario)

Cruce 11: Argentinos Jrs. vs. Olimpo (Bahía Blanca)

Cruce 12: Independiente vs. Central Norte (Salta)

Cruce 13: Arsenal vs. Chaco For Ever

Cruce 14: Colón (SF) vs. Sportivo Peñarol (San Juan)

Cruce 15: Rosario Central vs. Sol de Mayo (Viedma)

Cruce 16: San Lorenzo vs. Racing de Córdoba

Cruce 17: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy

Cruce 18: Quilmes vs. San Martín de Tucumán

Cruce 19: Patronato de Paraná vs. Deportivo Móron

Cruce 20: Talleres de Córdoba vs. Güemes de Santiago del Estero

Cruce 21: Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué

Cruce 22: Defensa y Justicia vs. Sacachispas

Cruce 23: Ferro Carril Oeste vs. J.J. Urquiza

Cruce 24: Godoy Cruz (Mendoza) vs. Tristán Suárez

Cruce 25: Platense vs. Belgrano (CBA)

Cruce 26: Almirante Brown vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Cruce 27: Barracas Central vs. Acassuso

Cruce 28: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Gimnasia (Mendoza)

Cruce 29: Aldosivi de Mar del Plata vs. Colegiales

Cruce 30: Sarmiento de Junín vs. Flandria

Cruce 31: Tigre vs. Los Andes

Cruce 32: Unión (SF) vs. Sportivo Las Parejas (SF)