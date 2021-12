El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires perteneciente al Frente de Todos, Sergio Berni, se trenzó en una tensa discusión a los gritos con el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Todo comenzó, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados con Máximo Kirchner, con un reproche del oficialista al opositor por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la pelea no faltaron reproches, pase de facturas y chicanas.

Anoche, ambos dirigentes y la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, participaron de un programa de TN. Todo comenzó cuando Berni afirmó que “no se puede dejar a un país sin presupuesto porque nos hagamos los ofendidos por lo que dijo un diputado”. Y agregó: “Me parece que los argentinos deberíamos estar ofendidos con aquellos que endeudaron de manera irresponsable a la Argentina”.

Luego, sostuvo que no está mal endeudarse sino que “lo malo es que no sabemos dónde está la plata”. Tras ello, el periodista le dio la palabra a Iglesias que comenzó diciendo: “Recibir lecciones de la provincia de Buenos Aires, del peronismo que viene gobernándola desde hace 40 años y es un desastre, causa bastante impresión”. Inmediatamente, el ministró lo interrumpió. “No dejan hablar nunca, ves que son tan peronistas que no dejan hablar nunca. Déjeme hablar, Berni”, chicaneó Iglesias.

“Soy tan peronista, Iglesias, que en una democracia no le puede faltar el respeto al pueblo porque el peronismo no gobernó a punta de pistola. Al peronismo lo eligió el pueblo”, se defendió Berni. Indignado, Iglesias retomó el guante y lanzó: “Avísale a Kicillof que no tenés nada que ver con la izquierda”. A lo que el funcionario respondió: “Iglesias, aprenda a estudiar”.

El diputado eligió el trabajo de Cristian Ritondo como ministro de seguridad bonaerense en la gestión Cambiemos y Berni lo fulminó: “Quiere que le muestre los resultados de Ritondo. Se lo muestro… yo por respeto a Ritondo no muestro públicamente sus resultados”. Acto seguido, Iglesias señaló: “Yo no soy un experto pero…”. “Entonces no hable si no es un experto, tenga respeto a la gente. Nadie puede alegar su propia torpeza”, volvió a interrumpir Berni.

Fuente: El Intransigente