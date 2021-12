Cortes.

Integrantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que agrupa a los trabajadores de actividades rurales de la Argentina, anunciaron que están en estado de alerta y movilización. Además, mediante un comunicado, amenazaron con hacer un paro y cortar las rutas del país la semana que viene, en Año Nuevo.



La noticia, reproducida por Juan Martín Melo para Infobae, explica que el gremio, tomó la medida por la negativa de la Mesa de Enlace de pagar un bono de fin de año de 60.000 pesos.



El gremio que conduce José Voytenco, y representa a 560.000 afiliados, pidió “gratificación extraordinaria” por ese monto. En lo que respecta al comunicado, Melo explica en la nota que “hubo charlas formales e informales entre las partes, tras las cuales las entidades del campo se negaron a realizar el pago. La última palabra la tendrá el ministerio de Trabajo de la Nación. El año pasado, la UATRE le había reclamado a la Mesa de Enlace un bono de fin de año de $20.000, y tras intensas negociaciones ese adicional al salario de convenio se acordó en la mitad, 10.000 pesos”.



Los trabajadores advirtieron que si la situación no canta, la semana próxima habrá protestas que incluyen frenar las tareas en los campos y cortar las rutas de todo el país para exponer el reclamo y malestar, en un momento de mucho tránsito por las mismas, por las fiestas de fin de año.



“A 100 años de la Patagonia Rebelde los empleadores del sector quieren que la realidad de los peones rurales sea la misma que en aquellos años. Ante la insensibilidad de los empresarios del sector rural en un año de bonanza no nos queda más que salir a las calles. En un año de cosechas récord con buenos rindes y buenos precios internacionales, esa situación no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores”, comentó Voytenco.



“Están atravesando una realidad angustiante en una actividad a la que le va muy bien. Es vergonzoso. En un sector rico los trabajadores somos pobres”, señaló. Y recordó que en todo este tiempo el campo obtuvo cosechas récord, con el aporte de los trabajadores cumpliendo diferentes tareas. “Creemos que es un justo reconocimiento por el esfuerzo que hemos puesto para que a la actividad le vaya muy bien”, cerró Voytenco.