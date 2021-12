Después de mucho misterio, se conoció qué hará Ángel De Brito tras el final de Los ángeles de la mañana, el próximo 31 de diciembre. En el ciclo de las mañanas de El 13, adelantó cuál será su rutina lejos de las cámaras y de las exigencias de horarios.

Ángel contó que, luego del último día del año, donde planea reunir en una gran mesa -al mejor estilo Mirtha Legrand– a todas sus “angelitas” como lo hizo otros años, partirá rumbo al exterior. Como muchos de los famosos que eligen descansar en las playas de Punta del este, De Brito este año también se sumará a la tendencia ya que no tendrá aire en los primeros del 2022.

Consultado por Pía Shaw, una de las últimas integrantes en incorporarse a su equipo de trabajo, Ángel compartió cómo serán sus días de descanso en una playa junto al mar donde, también, planea reencontrarse y compartir con Guillermina Valdés, su compañera de jurado en La academia de ShowMatch y con Marcelo Tinelli, su jefe hasta pocos días atrás, que renunció a ShowMatch.

“Me voy a Uruguay unos días. Me voy a encontrar con Marcelo no para hacer algo de negocios sino porque Guillermina me prometió un asado que me prometió todo el año y que me lo va a pagar allá”, compartió De Brito, aún indignado por las panelistas que no se sumaron a la despedida del programa.

“No sé si voy al ver al Tirri (Luciano, el primero del conductor) allá… Ayer me internó Mimi (su mujer) porque dijiste que no era periodista”, contó De Brito, en referencia a unos dichos anteriores de Yanina Latorre, una de las panelistas de LAM.

“Me pasó, tipo Fidalgo (Laura) todo su currículum, que estuvo allá, que estuvo acá. Dijo que sos una falsa, que cuando está acá buena onda y que, después, la matás”, cerró Ángel, quien agarró de “punto” a Germán Martitegui.