Carlos Sánchez

“Es muy importante que a pesar de lo duro y de lo difícil que ha sido esta situación de pandemia, también con el tema de la pobreza, de injusticias, de gente que perdió su trabajo, los chicos que no pudieron estudiar, todas esas situaciones nos ponen triste. Hay signos de esperanza en nuestra patria, la solidaridad de la gente, las ganas de servir, el esfuerzo de personal de salud, maestros, los periodistas, hubo tanta entrega y generosidad”, comenzó diciendo.

“En medio de las grandes dificultades también surge lo mejor de nosotros mismos. Por eso es que hay que caminar en la esperanza”, reconoció el Arzobispo de Tucumán.

Por otra parte, recordó a José Melitón Chávez: “Nos duele que no esté físicamente entre nosotros pero sabemos que vive en el señor. Está vivo y presente entre nosotros, está espiritualmente con nosotros con el respeto, el cariño, el afecto. Es importante que caminemos con esperanza porque todos vamos al encuentro definitivo con el señor y por eso hay que vivir con paz y alegría esta navidad”.

Además, reconoció que es muy importante que se pueda celebrar una “Navidad diferente”, en la Plaza Independencia como todos los años. Habrá mesas tendidas para la gente que está en situación de calle, para quienes están vulnerables o personas que estén solas y quieran ir a pasar de una navidad distinta, compartiendo con los demás como hermanos. “Es impresionante la generosidad de los tucumanos, eso me emociona”.

El mensaje de Carlos Sánchez

“En la noche buena, en Belén, María y José iban golpeando puertas y no encontraron una abierta, debió nacer en un establo porque no había un albergue para el hijo de Dios, algo que no ocurre en el año 2021. Jesús hoy quiere nacer, le abramos las puertas de nuestro corazón, le demos lugar a la paz, a la esperanza y a la fe, dejemos que Jesús nos ilumine de luz. Démosle lugar a Cristo en nuestro corazón, pero también para hacer presencia luminosa de Jesús. Hay que recibir al otro como hermano, esa es la forma de vivir esta hermosa navidad”, expresó.

“Que Dios los bendiga y que nuestra madre la Virgen nos proteja, ¡Feliz Noche Buena y Navidad!”.