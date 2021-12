En medio del revuelo que generó su salud, Claudio Cosano rompió el silencio y explicó que aún no sabe si tiene Covid-19. El diseñador tuvo que testearse por ser contacto estrecho con una cliente que dio positivo pero todavía no conoce el resultado de su test. Sin embargo, la simple sospecha encendió señales de alerta para el entorno de Mirtha Legrand, que estuvo con el modisto el último fin de semana.



Cosano fue elegido por Chiquita para confeccionar el vestido largo y celeste con canutillos en la parte superior que lució en La noche de Mirtha. Y por este motivo, él mismo quiso arreglar a la diva en la grabación que se llevó a cabo el viernes 17. Ese día, tanto los trabajadores como los invitados que estuvieron en el estudio se testearon por protocolo y dieron negativo.



“¡¡Si mañana me da positivo lo digo a cuatro vientos!! ¿¿O acaso es pecaminoso contagiarse de Covid-19??”, planteó Claudio en sus redes sociales, en relación al rumor que aseguraba que la diva estaría enojada con él, y aseguró que se siente bien.



En el programa del sábado 18, la mítica conductora se mostró muy emocionada por volver a estar al frente de su ciclo, en un programa en el que tuvo como invitados a Diego Torres, Darío Barassi, Jey Mammon y Ricardo Darín. “Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz”, manifestó y le dedicó su gran regreso a la memoria de sus hermanos Josecito y Goldy, quienes fallecieron en 2019 y 2020, respectivamente, y tenían una relación muy estrecha con ella.



Sobre el contexto social y político, llamó a su público a dejar de lado la famosa “grieta” para poder construir un futuro mejor para todos. “Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos”, reflexionó. Y concluyó su discurso haciendo referencia a su extensa trayectoria y a los obstáculos que tuvo que superar en más de el último tiempo: “Soy grande, no voy a decir cuánto cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante”.