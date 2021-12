En Córdoba, la ola de contagios de Covid-19 por la explosiva variante Ómicron obligó a miles de personas a aislarse, ya sea por tener coronavirus o por ser contactos estrecho de un caso positivo.

Todo sucedió en apenas 10 días y esta situación obligó a modificar los planes para las fiestas de unos 75 mil cordobeses: son los 13.600 que tuvieron la confirmación como caso positivo por testeo en los últimos 12 días más sus contactos estrechos, que el Ministerio de Salud provincial estima en un rango de 4 a 7 personas por cada confirmado, con una media de 5,5 vínculos.

La cifra no cuenta a los que se saben o intuyen como positivos sin haberse testeado.

¿Qué harán en Navidad? Algunos la pasarán solos, otros con sus convivientes y otros planifican juntadas con otros contagiados, aunque no están permitidas ni recomendadas. A continuación algunos pacientes que cumplen con la fase de aislamiento comentaron cuáles serán sus planes para esta noche.

Micaela (34) vive en el Centro y días atrás un contacto estrecho dio positivo para la enfermedad. “La cabeza no paraba de maquinar hasta que supe que también tenía Covid-19″, lamentó.

Luego, una “tormenta de emociones negativas” cambió sus días, confesó. “Esperaba pasar Navidad con la familia de mi novio. Los iba a conocer en esa situación tan especial y ahora lo suspendí”, expresó.

Joaquín (23) pasa sus horas con el reciente resultado adverso: tiene Covid-19. “Había comprado entradas para una fiesta que se hace en Córdoba. Pensaba pasar la noche con mis viejos y seguir de caravana. Me quiero morir”, confesó el joven.

El contagio, dedujo, surgió luego de asistir a un recital de la banda de rock Babasónicos. “Estamos viendo si todos los contagiados del recital hacemos una fiesta juntos, pero aún está verde la idea. Aunque tengo confianza y puede salir”, adelantó, evitando dar detalles sobre dónde se realizaría la convocatoria.

En barrio Alta Córdoba, Luciana (18) dice que “camina por las paredes”. “Estoy viendo si activamos algo con unas amigas que no tienen drama de contagiarse, porque están vacunadas. En mi caso, me contagié en un after y sigo sin síntomas. Estaría bueno que en vez de pasarla sola las chicas vengan a casa”, evaluó.

La adolescente, mientras organiza un posible encuentro con otras amigas, lamenta haber sido contacto estrecho con sus padres. “Yo me las puedo arreglar, pero mis viejos se van a perder la Navidad. Mi papá va a misa, mi mamá espera la cena de Nochebuena con ansiedad. Les jodí la fecha”, aceptó.

En el corazón del barrio Bella Vista, un hombre de unos 40, que prefiere no ser identificado, hizo circular una invitación por WhatsApp. “En casa voy a aceptar personas con coronavirus para disfrutar de una noche en pileta. Lo único que les voy a sugerir es que vengan vacunados, pero no voy a exigirles el pase sanitario”, comentó.

Ante la pregunta sobre la irresponsabilidad que esto conllevaría, el hombre consideró que “no va a haber más o menos contagios en una pileta”. Él debe permanecer en su domicilio, sin ver a nadie, por haber dado positivo en un testeo. No sabe qué variante de la enfermedad porta.

En contraste, con una actitud de mayor observación de las medidas de precaución, Laura (42) va a evitar un viaje que tenía previsto para el 24 de diciembre. “Me iba a pasar las fiestas con la parte de la familia que vive en Bariloche. Di positivo ayer (por el martes) y la aerolínea no me devuelve casi nada de dinero”, lamentó.

“No solo siento angustia por no ver a la familia. Me duele muchísimo pasar una Navidad sola. Junto a algunas amigas vamos a hacer una cena virtual, con videollamadas. Espero que las redes no colapsen, como suele ocurrir”, manifestó.

Por su parte, Florencia (33) fue contacto estrecho y también planea una videollamada. “Fui al recital de Babasónicos y una amiga dio positivo, así que nos aislamos. Vivo en Nueva Córdoba con mi hermana, pero ella se fue a Salta a pasar la Navidad con mi familia”, contó Florencia. “Lo pasaré en casa con mi gata. Ya pedí comida, me armé una lista de música y seguramente veré una peli. Con mis otras amigas que están aisladas estamos viendo de hacernos una videollamada”, explicó.

El sábado pasado, Rocío (26) se enteró que tenía Covid-19. “Cuando me hisopé estaba en las sierras, en la casa de campo de mi familia, con mi mamá y mi hermano. Vamos a pasar la Navidad los tres. Si bien no será la fiesta multitudinaria que teníamos previsto, al menos no estaré sola”, explicó.

“Si bien fue un golpe duro enterarme que teníamos que suspender todo, tampoco es que voy a estar sola como otras personas que no conviven con nadie en un departamento”, expresó con optimismo.

Joaquín (42) se enteró el martes que era positivo. “Al principio me agarró una angustia grande y pensé que la radio y una película podrían ser mi compañía. Mi mamá me había ofrecido ir a su casa igual y ponerme en un lugar más alejado de la casa pero le dije que no, era una locura ponerlos en riesgo”, explicó Joaquín.

Al otro día se enteró que uno de sus dos hijos y su expareja también tenían Covid por lo que la pasarán los cuatro juntos. “Es una macana que estén contagiados pero al menos lo vamos a poder compartir. Mis hijos tienen 5 y 7 años y al principio estaban preocupados porque saben del Covid-19, han visto gente morir de esto. Estar juntos seguramente les hará bien a ellos también”, explicó Joaquín y aclaró que todos se sienten bien hasta el momento.

Julia (34) ya está terminando su aislamiento. Dio positivo de Covid el viernes aunque estaba aislada desde el martes por un contacto estrecho. “Este jueves me hago un PCR, si me da negativo, me juntaré con mi familia a festejar Navidad”, dijo. Si bien adelantaría dos días su alta, reconoce que hay mucho entusiasmo de la familia por pasar la fiesta con su pequeña hija de dos años.

“Hace mucho que estamos esperando para ver a familiares del interior y tenemos muchas ganas, pero si me da positivo el PCR no voy a ir; nos quedaremos en casa con mi pareja y mi hija. Ya compré los regalos por Mercado Libre”, explicó y dijo que la situación va cambiando todo el tiempo. Ahora su hermano está aislado entonces nadie sabe cuántos van a poder juntarse realmente.

Facundo (33) vive en barrio Argüello junto con su novia. Ambos fueron a un casamiento el sábado y el lunes comenzaron a sentirse mal, al igual que sus padres, hermanos, primos y gran parte de los que asistieron al evento. Reconoce que en el último tiempo todos se habían relajado más, con las vacunas y el calor y era esperable que esto sucediera. “La vamos a pasar en casa los dos con un rico asadito. Estamos viendo si nos juntamos con mis papás que también son positivos pero todo depende de cómo estemos de salud. Hasta ahora solo tengo los síntomas de una gripe, pero esperaremos a ese día para ver”, aclaró.

