Harta de que la encasillen como la conductora eternamente amargada e indignada, Viviana Canosa tiró la chancleta y, para la última emisión de Viviana con vos, decidió hacer algo diferente: mostrar su faceta más hot con un show de cachondeo ao vivo con Martín Bossi.

Nada de editoriales denunciando todo lo que hace el partido gobernante. Esta vez, Vivi, vestida de rojo, se destacó como una conductora relajada y sexy. Tanto, que terminó incomodando a su invitado durante la entrevista que incluyó sincericidios varios, miraditas e insinuaciones abiertas.

La cuestión se empezó a calentar cuando Canosa le preguntó al imitador cómo hacía para “levantarse minas”. Vivísimo, Martín esquivó el asunto y le devolvió la pelota, cediéndole la palabra, lo que dio lugar a sorpresivas declaraciones.

“Hace mucho que no conozco a nadie que me rompa la cabeza”, reveló, y se lamentó de todo el tiempo que pasó desde la última vez que “la levantaron”. La Canosa aseguró que con la pandemia dejó de salir y que ni se le ocurre contestar los mensajes que le llegan por Instagram.

“¿Qué buscás de un hombre?”, le preguntó entonces sin vueltas Bossi, a lo que ella dijo, sincera: “Hoy no sé qué busco. Porque me empoderé y no sé qué quiero de un hombre. Antes sabía pero ahora no tengo ni idea, por eso es difícil. Pero tampoco sé qué quiere un hombre de mí”.

Pero después de este intercambio hubo más: el humorista le cantó canciones de Sandro y Frank Sinatra, y ella se entregó a este pícaro coqueteo ante la sorpresa de todos. “Veo en los hombres un juguete sexual”, terminó confesando ella, que esta semana fue criticada por apoyar un mensaje gordofóbico contra una compañera.