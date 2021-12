Florencia Peña habló en el programa A la tarde. Le preguntaron por las denuncias que pesan contra Fabián Gianola, a quien acusaron por abuso sexual.





La conductora, dijo que en el mundo de la farándula se conocía el comportamiento del actor y que sabía que tarde o temprano alguien iba a sacarlo a la luz. “Tendrá que hacerse cargo de sus actos. Algunos pensaron que ya habían prescripto. Esas cosas no prescriben. Las víctimas hablan cuando pueden. Apoyamos a las víctimas y ahí estaremos para ellas, siempre”, dijo Flor.

Peña, También había aprovechado en su programa para aclarar por qué en su momento defendió a Pablo Rago, también señalado como abusador. “Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo. Hace un tiempo cuando paso lo de Pablo Rago, sí salimos a bancarlo porque lo conocemos y sabemos cómo es Pablo. Pero no así con Gianola. Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites”, expresó.

Cabe recordar, que el actor Fabián Gianola, el viernes se negó a declarar ante la Justicia, pero presentó un escrito donde se declaró inocente. “En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”.