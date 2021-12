Gabriela Brouwer de Koning, de la bancada UCR-Evolución.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gabriela Brouwer de Koning habló sobre su ausencia en una sesión que había sido convocada por su bancada y que ganó el Frente de Todos por un voto, 127 a 126, lo que despertó miradas hacia las bancas opositoras que estuvieron vacías.



“Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, argumentó la legisladora en una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en radio Rivadavia.



“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, detalló en otra entrevista concedida a Arriba Córdoba.



“No estoy para nada bien, no ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable y esto no me resbala en absoluto”, aseguró.



“Me ganó la emocionalidad, la prioridad es el trabajo, mi primera intención fue quedarme. Fue ese segundo que se me pasó. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi nenito de dos años… Fue una mala decisión”, admitió la dirigente, que pidió insistentemente sus disculpas y que su ausencia “no tiene ningún tipo de justificativo”.