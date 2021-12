A Moria Casán no le importa nada de nada, hizo toda una carrera dejando en claro que “el qué dirán” le resbala totalmente. Y en las últimas horas lo reafirmó con un contundente video en el que se muestra, literalmente, más “al natural” que nunca.

Nada de andar desnuda o haciendo topless, eso quedó atrás, en los años del legendario balneario Chihuahua… Lo que hizo Moria, esta vez, fue mostrarle al mundo cómo luce su cabellera sin ningún tipo de aditamento (léase: peluca, mechas, extensiones, etc.).

Es que la Casán anda en todos los detalles, como la diva que es, sobre todo ahora que volvió al ruedo con un nuevo late night show, Moria es Moria. Por eso, antes de las fiestas se dio una vueltita por la pelu y aprovechó para impactar a todos.

“Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, anunció la mamá de Sofía Gala desde sus historias de Instagram.

“Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit”, siguió, mientras la joven mostraba ante la cámara la calidad del pelo de Moria, que se despidió con un filoso mensaje para quienes dudan de la autenticidad de su impecable cabellera.

“Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas”, cerró la One. ¡Picantísima!