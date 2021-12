Fuentes del caso señalaron que víctima fue trasladada en grave estado, en un vehículo particular, al hospital Avellaneda. Pero dado su estado de gravedad luego lo derivaron al Centro de Salud, donde arribó sin vida. Presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada sin salida.

En el hecho tomó intervención el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, quien ordenó la toma de muestras en el lugar por parte del personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal. Actuaron también efectivos de la División Homicidios de la Policía.

image.png Investigan la muerte de un adolescente en Catamarca y Chile

De acuerdo a las primeras averiguaciones, Díaz junto a otros tres sujetos habrían pactado la compra-venta de indumentaria, a través de un perfil falso de Facebook, y citaron a una persona. “Cuando llegan, la modalidad es abordar a las víctimas en distintas direcciones”, explicaron desde la Fiscalía.

Díaz y sus cómplices se habrían escondido en un pasaje sin salida y abordaron un automóvil con intenciones de robo. En ese momento, el conductor del rodado, donde además había otros dos ocupantes, efectuó dos disparos y uno impactó en el joven de 16 años quien recientemente había salido del Instituto de Menores Roca, informaron los investigadores.

A través del registro de cámaras de seguridad de la zona se pudo observar que los cuatro asaltantes tenían colocado barbijo y que uno de ellos portaba un arma de fuego tipo hechiza, la cual se estima que no funcionaba o no estaba cargada, ya que no respondieron a los disparos. Hasta el momento, no hay detenidos.