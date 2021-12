Jimena Barón

El rebrote de Covid-19 está arrasando en el país. Y así como cada día sube considerablemente el número de contagiados, en la farándula sucede lo mismo. Luego de los casos de Iván De Pineda y Jorge Rial, le tocó a Jimena Barón tener un festejo de Navidad distinto por la pandemia. ¿Qué pasó? Algunos de sus familiares dieron positivo y por ser contacto estrecho deberá permanecer aislada en su hogar.



“Otro hermanito que no es negativo”, escribió “La Cobra” junto a una foto de su hijo Morrison -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- en la que se lo ve al nene de 7 años llorando con el resultado del test de coronavirus positivo. El posteo generó preocupación en sus seguidores, quienes quisieron saber cómo estaba su salud y en consecuencia, rápidamente aclaró por Twitter: “(Estoy) negativa. Cuídense que está picado, che”.

negativa! Cuídense que esta pikado che 🙏🏼🥵 https://t.co/jYckvRPtH9

— ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) December 22, 2021

Por otra parte, Federico Barón, hermano de la actriz y cantante, también se contagió y lo contó en sus redes. “La peor noticia”, escribió junto a una captura de pantalla del mensaje que recibió del laboratorio en el que se testeó y luego compartió un meme sobre el aislamiento que deberá cumplir en los días festivos. “El lunes tuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio positivo. Ahora tomando algo para bajar un poco la fiebre, tecito con jengibre y por ahora bien”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.



Meses atrás, en ShowMatch, Jimena contó cómo la afectó la pandemia con la imposibilidad de trabajar y sus problemas amorosos. “Se cortó mi carrera en un momento que me estaba yendo bastante bien. Yo no pude escuchar más mi música y hoy ya estaba medio rara. No sabía que iban a cantar esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho cantar y me da mucho miedo”, dijo entre lágrimas luego de escuchar su tema La Tonta en el programa que conduce Marcelo Tinelli.



Y también reflexionó sobre el acercamiento que tuvo con Daniel Osvaldo en mayo de 2020, luego de haberlo denunciado públicamente por violencia verbal y psicológica. “En lo personal, todos saben que este tema es muy importante. En un momento pensé que La Tonta era mi pasado y la pandemia me trajo situaciones y me mueve muchas cosas”, añadió visiblemente emocionada.