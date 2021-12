Hace poco se supo que Jorge Rial contrajo coronavirus, muy cerca de las fiestas, el chimentero dio positivo y ahora deberá estar aislado por un par de días. Fue el mismo quien loa anunció mediante su cuenta de Twitter, donde además pidió que se vacunen para evitar que sigan ocupándose cama en las internaciones.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás”, escribió Jorge en la red social del pajarito.

Ni bien se supo la noticia, todos los medios lo colocaron en el foco; y es que, la edad de Rial puede hacer que todo síntoma empeore, es por eso que se sigue muy de cerca cómo atraviesa el virus el ex conductor de “Intrusos”, quien hace poco se amigó con Ángel de Brito gracias al famoso Wanda Gate.

Hace unas horas, Marina Calabró estuvo como invitada en “Los Ángeles de la Mañana”, donde habló de su relación con Jorge Rial que se sabe que no es nada buena. Todo pasó cuando Ángel de Brito le consultó si le había mandado algún mensaje para saber acerca de la salud del padre de Morena ya que atraviesa un mal momento.

“Si estoy bloqueada”, le respondió Marina entre risas nerviosas, obvio que el conductor no dudó en consultarle el porqué, pero Calabró ni fue muy clara al responder: “En su momento…. Después, no chequeé, pero tampoco tuvo motivos para desbloquearme”. Mientras tantos las angelitas se reían de lo sucedido.

Para cerrar, Ángel le consultó si ella deseaba que los amigara, pero lejos de aceptar, Marina solo le consultó si Rial le había hablado de ella, a lo que de Brito respondió: “Sí criticamos a otros colegas, pero de vos, la verdad, tengo que ser honesto, no me dijo nunca nada malo ni bueno. De otra gente, sí hemos hablado“.