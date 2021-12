El sábado pasado, Mirtha Legrand brilló en su regreso a la televisión. Lo hizo con un programa especial en el que estuvo a su lado su Juana Viale, quien la viene reemplazando desde marzo del 2020, en la noche de los sábados como los almuerzos del domingo. Durante el envío, que tuvo como invitados a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon, diva bromeó con sus invitados, se emocionó por estos meses sin televisión, agradeció el cariño incondicional de su público y mantuvo intactos los códigos con su nieta.

En diálogo con Intrusos, Juana contó cómo vivió su abuela el regreso a la tele. “Lo vivió muy bien, con mucha alegría. Muy emocionada también. Todos estábamos emocionados. Es imposible no emocionarse viendo a una mujer con la edad que tiene, las ganas de seguir, empilchándose. maquillándose, estudiando”, señaló en el ciclo de América. Y respecto a su experiencia de casi dos años al frente del ciclo, expresó: “Yo vengo acá a aprender. No vengo con el librito sabido de nada. Voy aprendiendo al andar, porque por una situación y una circunstancia se dio que yo esté acá donde estoy”, afirmó.

Sin indicios de lo que ocurrirá el año próximo, este fin de semana se despiden los dos programas que conduce Viale. Esto marca una diferencia con su histórico competidor de los sábados, PH Podemos Hablar, que la semana pasada se despidió del aire hasta el 2022.

Para su último fin de semana, la producción armó dos programas diferentes. En La noche de Mirtha, con Juana se presentará la habitual mesaza y desde las 21.30, la conductora recibirá a la actriz Verónica Llinás, que este verano hará teatro en Buenos Aires y Mar del Plata con Dos locas de remate (junto a Soledad Silveyra); el actor Luciano Cáceres, que se destaca con su personaje en la ficción de Polka La 1-5/18; el especialista en moda Mariano Caprarola, y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo.

Para la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, el domingo desde 13.30 habrá un programa especial en el que recorrerá los mejores momentos de este 2021 pasando por temas de la actualidad argentina, la pandemia de coronavirus que desde hace dos años afecta al mundo entero, y las figuras más destacadas del mundo del espectáculo que pasaron por los programas de El Trece.

Con los ecos todavía latentes de su regreso a la pantalla, en la tarde del miércoles se vivieron horas de alerta y confusión en el entorno de Mirtha Legrand. Todo se debió a las distintas versiones que surgieron en los medios cuando se enteraron que Claudio Cosano había tenido que aislarse luego de haber sido contacto estrecho de una persona que dio positivo de coronavirus. El diseñador de alta costura había estado en el departamento sobre la avenida del Libertador de la diva para llevarle dos vestidos y que ella eligiera cuál usar en su regreso a la tele.

De inmediato se sucedieron fuertes rumores de que su resultado había sido positivo y se había contagiado; y también se especuló por aquel encuentro del viernes con Mirtha. No obstante, desde el entorno de la diva, incluso ella misma, están tranquilos. Es que que Cosano estuvo en contacto con la clienta que dio positivo el fin de semana: es decir, luego de haber visto a la conductora. Motivo por el cual no tuvieron necesidad de encender las alarmas ni activar ningún tipo de protocolo. “Yo no tuve que aislarme. Para nada”, aseguró Mirtha Legrand en diálogo con Teleshow al ser consultada al respecto, y agregó: “El viernes, después de la grabación nos sacamos una foto que no duró ni un minuto”.

