Luego de confirmar su separación de Malena Narvay, en el 2020 el youtuber volvió a encontrar el amor en Sofía Alberto, una joven estudiante ajena a los medios. Sin embargo, el nombre de la nueva compañera de Julián Serrano resonó allá por el mes de abril tanto en los portales y redes sociales al verse involucrada en polémicas acusaciones.

Es que la muchacha oriunda de Paraná se presentaba en instagram ofreciendo recetas médicas. ¡Algo ilegal que los internautas denunciaron! Enamorado, el actor saltó en defensa de su novia que luego salió a aclarar y dar su versión de dicho servicio que daba.

Pero esa linda relación que comenzó con la llegada del Coronavirus… parece haber llegado a su fin. Al menos, eso indican las cuentas de internet que tienen tanto el ex participante de Bailando por un sueño y la muchacha dedicada a la medicina.

Los especialistas en redes y fieles seguidores de Serrano fueron quienes se percataron de que en las últimas semanas la pareja había dejado de subir posteos e historias donde se los viera juntos, cosa que solían hacer a menudo con total naturalidad.

Otros de los datos recolectados y que suman a las especulaciones de ruptura tiene que ver con que Sofía y Julián ya no se siguen en instagram. En cuanto al presente de cada uno y lo que comparten con el público, por el lado del youtuber e influencer se lo vio paseando por Estados Unidos y siempre solo o acompañado por su hermana y amigos.

Y mientras Serrano se mostró disfrutando de salidas con sus amistades, ella se retrató junto a su círculo íntimo y en una fiesta. Y fue en ese último evento social del que Sofi subió fotos a su perfil sin llevarse ni siquiera un like de quien sería su ex.

