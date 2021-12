Lugar donde murió una niña de 10 años en accidente de cuatriciclo en Cipoletti

Una nena de 10 años murió al perder el control del cuatriciclo que conducía en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, informaron fuentes judiciales que descartaron la posibilidad de haya otro vehículo involucrado.



Según señalaron desde el Ministerio Publico Fiscal de Río Negro, la niña perdió el control del cuatriciclo, chocó el cordón y al caer se golpeó la cabeza. La muerte se produjo al llegar al hospital.



El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y, de acuerdo a lo que señalaron los voceros, “se trataría de un siniestro vial, es un accidente que en principio no tendría otro vehículo involucrado, tampoco hay otro conductor a quien imputar, sino que la niña es quien iba manejando”.



En cuanto a posibles investigaciones por responsabilidades de las personas que estaban a su cuidado, dijo que “hay que esperar los resultados de todas las tareas investigativas, generalmente en estos casos se aplicaría la pena natural”.



“Eso quiere decir que el dolor que atraviesa una persona cuando pierde un familiar directo, torna innecesaria la persecución de un delito penal”, precisó el vocero.



La nena transitaba por la calle 18-1 que es la continuación de Dante Alighieri, “perdió el control de cuatriciclo y terminó colisionando contra el cerco perimetral de la empresa Kleppe que está sobre calle Scalabrini Ortíz”, informó a su vez el subcomisario Diego Domínguez.



El cuatriciclo fue secuestrado y será peritado para establecer si a la menor se le trabó el acelerador o sufrió otro desperfecto.



En ese marco, no se sabe si la pequeña contaba con el permiso de sus padres para conducir el rodado, ya que el hecho “ocurrió a una cuadra de su casa en el barrio Los Pinos”, confirmó el subcomisario consultado.



El siniestro, tuvo lugar alrededor de las 18.30, y un llamado alertó al Comando Radioeléctrico y al personal de la Subcomisaría 79 que acudió al lugar y convocó a una ambulancia que la trasladó hasta el hospital Pedro Moguillansky.



Fuentes médicas confirmaron que murió como consecuencia de múltiples fracturas en la cabeza, “sufrió aplastamiento, ingresó sin signos vitales, se la intentó reanimar, pero las heridas en el cráneo eran muy graves”, detallaron fuentes hospitalarias.



Según se determinó, la nena no usaba casco protector al momento del accidente.