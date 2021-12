Wanda Nara vivió un 2021 muy turbulento. La empresaria descubrió la infidelidad de su marido, Mauro Icardi con la China Suárez y se convirtió en el escándalo del año. Instalada en París desde ya hace un tiempo porque Icardi juega en el PSG, la rubia le contó a Netflix cómo se tuvo que adaptar a la vida francesa.

Con un estilo muy particular, Wanda contó que le hicieron bullying en las peluquerías de la alta sociedad parisina por su color de pelo.

“París me conquistó por la moda”, explicó. Y continúo, “Llegás acá y todo existe, lo que quieras está, pero es verdad que yo tengo un estilo un poco diferente. Y me ha pasado de llegar a la peluquería y que me digan: “No, no, no, no, mi amor, ese rubio no es parisino y vos vivís en París”.

El mayor miedo de Wanda es que cambiaran su color de pelo sin su consentimiento: “Y yo dije: Ay no que no me cambie el color porque este color soy yo”, dijo Wanda Nara recordando su mala experiencia.

“Como que tienen muy el concepto del look de acá, del estilo que llevan acá y eso le pasa mucho a Emily”, exclamó Wanda Nara mimetizándose un poco con la protagonista de Emily en Paris.