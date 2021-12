Con la Ley de Talles reglamentada en junio pasado y el estudio antropométrico que definiría los talles en nuestro país, la militancia a favor de la diversidad corporal y body positive gana una batalla. Sin embargo, con la llegada del verano y los mandatos culturales, sociales y de los mercados es muy difícil mantenerse fuera de esa “ola” que pretende mostrar cuerpos fitness como reales y comunes y, sobre todo, saludables.

La diversidad corporal brega contra la existencia de un modelo de cuerpo único, el cuerpo hegemónico. Los militantes de bodypositive buscan visibilizar a los cuerpos marginados que no se observan en los medios masivos de comunicación como la publicidad, series de TV o fotografías en revistas. “Todos los seres humanos somos diferentes, tenemos distintos cuerpos, diferente altura, algunos tienen acné y manchas o cualquier otra cosa que no nos hagan igual a los demás, y eso es lo normal”, promueven desde este movimiento.

Julieta Fantini, es psicóloga y creó en 2020 la cuenta @cuestionartearg que hoy tiene más de 13.000 seguidores. Desde allí milita a favor de la diversidad corporal. “Busco poner en jaque los ideales que la sociedad nos impuso. Los temas en los que me especialicé son la violencia de género y, desde la clínica, trabajo con casos de trastornos de conducta alimentaria y preocupación por el cuerpo. Mi idea es cuestionar y generar preguntas”, dijo LA GACETA.

“Es importante concientizar sobre aceptación de los cuerpos. Siempre nos enseñaron o mostraron que los cuerpos debían encajar en modelos de cuerpos hegemónicos: delgados, jóvenes y musculosos, tres características principales entre muchas otras, que se asociaban inclusive a los cuerpos saludables. Ese modelo de cuerpo hegemónico invisibiliza y oculta la diversidad corporal”, expresó y agregó: “estamos viviendo una época en donde consumimos imágenes en redes sociales las 24 horas, los siete días de la semana. Fotografías con cuerpos editados, con maquillaje y demás. Eso impacta en nuestra salud mental y, cuando nos vemos en el espejo, no aceptamos nuestro cuerpo”.

Si te sentís mal con tu cuerpo, buscá profesionales de la salud que le den importancia a estas problemáticas y las traten.

La psicóloga asegura que está bien poner en cuestionamiento a la sociedad que no acepta aún la diversidad de cuerpos. “¿Si la sociedad no lo hace, cómo me voy a aceptar yo?”, cuestionó.

El trabajo individual de muchas influencers como Brenda Mato, @brenda.mato, Agustina Cabaleiro, @onlinemami_; y de agrupaciones como @bellamentearg y @mujeresquenofuerontapa problematizan la cuestión de que existen cuerpos diversos y buscan modificar lo que se observa en el mundo digital mostrando lo que se ve todo el tiempo en la calle, en el shopping, en la playa.

Previo a la Nochebuena y a los encuentros de Fin de Año, Fantini realizó un posteo en donde hizo hincapié sobre la importancia de no opinar sobre los cuerpos de los demás. “Opinar sobre los cuerpos genera graves efectos en el psiquismo. Todos nos construimos en función del otro, de la mirada del otro y tomamos todo como una verdad. Si a mí todo el tiempo me dicen ´¡qué linda estás! ¿qué hiciste para estar así de flaca, gorda, por qué engordaste?´, esos comentarios afectan nuestra salud mental y nos hacen sentir que nuestro cuerpo está mal y que hay algo que arreglar. No importa si son comentarios que buscan ser positivos o negativos. Que te digan qué flaca o linda estás, también refleja la idea de que los cuerpos aceptados son aquellos asociados a lo bello, a la delgadez y no hay otra opción. Si nos acostumbramos a no opinar, nos cuidaríamos muchísimo más entre todos”, dijo la psicóloga.

Las mujeres, explican los especialistas, son quienes más se ven influenciadas por los cuerpos hegemónicos. “El sistema patriarcal nos exige ideales de belleza para encajar en cuerpos hegemónicos. Existe el concepto de violencia estética que impacta en mujeres, feminidades y colectivo LGBT porque nos dicen cómo deben ser nuestros cuerpos. Argentina es el segundo país con más casos de Trastornos de Conducta Alimentaria, TCA, en el mundo. Es alarmante. Si hablás con alguien del exterior te marcan esa obsesión que tenemos en Argentina por el cuerpo y las dietas, algo que el no se pude modificar. En un 95% de las veces, las dietas no funcionan, no se pueden mantener”, sostiene la psicóloga que conduce la cuenta @cuestionartearg.

El mensaje

“A quienes pasan un mal momento con su cuerpo les recomiendo sumar a alguna organización, militar, seguir a estas cuentas que mencionamos y promueven la diversidad corporal. No solo existen modelos de 90-60-90. Hay que buscar espacios en donde nos podamos sentir identificados”, expresó Fantini y agregó: “Y si te sentís mal con tu cuerpo, buscá profesionales de la salud que le den importancia a estas problemáticas y las traten”.

La historia de Agustina Cabaleiro, @onlinemami_ (307.000 seguidores)

Es licenciada en publicidad, modelo, fotógrafa y se dedica actualmente a la creación de contenidos on line y a ser una de las caras del movimiento activista de body positive en Argentina. “Todo empezó todo medio como un juego. Comencé a publicar cosas mías en 2013 cuando Instagram no era ´la´ plataforma del momento. Estaba cursando el primer año de la Facultad y desde ese momento supe que quería dedicarme a la publicidad no tradicional y al contenido digital. En ese momento no se hablaba de influencers.

En ese momento Agustina

Cabaleiro mostraba sus looks y las actividades que hacía. “De repente me di cuenta que me empezaba a seguir gente que no eran mis amigas o conocidos. En ese momento era extraño seguir a alguien que no conocías. Y me empezaron a escribir diciéndome que les hacía bien, los ayudaba, ver una chica como yo en las redes”.

Todo sucedió sin planificación pero la oportunidad estaba ahí y Agustina la aprovechó utilizando su conocimiento como publicista. “Fue creciendo la cuenta, conocí el feminismo y el body positive y comencé a militar al respecto. Todo fue evolucionando apara ahí”.

Los haters en redes sociales existen pero Agustina se muestra firme y segura al respecto a los comentarios negativos que pueden llegarle. “Lo tomo como lo malo de este trabajo”, dijo a LA GACETA, pero lo bueno de ese trabajo, es doblemente satisfactorio cuando se le acercan chicos jóvenes, pre adolescente, que le agradecen su trabajo porque los ayuda a forjar su autoestima. “Me sigue pareciendo increíble pero en definitiva el mensaje es la importancia del amor propio”.

¿A quién seguir?

LAURA DÉSIRÉE, @lauradesiree , modelo francesa es fan de re- saltar el amor por sus caderas e impulsa la aceptación por dicha parte del cuerpo.

PAOLA ANTONINI, @paola_antonini ,modelo brasileña que perdió su pierna en un accidente de auto.

OLAKEMIOBI, @__olakemi__ , fundadora de la campaña ‘Plus Is Diverse’.