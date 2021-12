El propietario de Secretario de Comercio Interior proyecto presentado para apoyar congelación de precios, aunque por un período mucho más largo que el propuesto hace casi dos meses. Si es posible, Roberto Feleti ofertas a “canasta regulada“por 1300 productos, aunque pueden extenderse hasta las 1400. Desde el 13 de diciembre, ha estado en diálogo con los supermercados para negociar la medida.

En una entrevista con TelamFeleti explicó que la canasta regulada “es un convenio a un año con revisiones trimestrales y ajustes mensuales, que brinda este piso de 1300 productos regulados, que actúa como ancla en otros precios, así como una oportunidad para seguir una política de ingresos compatible con trabajadores con consumo medio diversificado ”.

Del gobierno de Alberto Fernández Se esfuerzan por mantener la calidad de los productos, dado que hubo dificultades para asegurar este tema durante las primeras negociaciones con las grandes cadenas de supermercados. En este caso, “estamos en negociaciones bilaterales, punto por punto hasta completar el pulido”. El ministro del Interior también dijo que era “moderadamente optimista” sobre las conversaciones.

“Como hay rentabilidad cruzada, nos proponemos compensar esta rentabilidad en enero y no empezar con precios muy altos. Hay un entendimiento por parte de las empresas, hay tirones, como debería haber en cualquier negociación, pero me gustaría seguir siendo optimista. Tenemos la previsión de completar el primer proyecto el lunes ”, explicó. Cabe señalar que el gobierno aún no cuenta con un presupuesto para el próximo año, por lo que esta tarea es difícil debido a la falta de previsibilidad de la economía.

Finalmente, Roberto Feleti brindó información sobre cómo se implementará la canasta regulada en los almacenes. “Estamos esperando cerrar la canasta con los productores antes de pasar a los comerciantes. Tendremos que determinar un precio diferencial según el tamaño del comercio y allí querremos observarlo. Sabemos que una tienda más pequeña necesita un precio más alto, estamos trabajando para ver cuál es ese margen, estamos dispuestos a aceptarlo, pero si llegamos a este acuerdo, queremos que pongan los carteles y los productos tengan el precio. lo esperamos “, respondió.