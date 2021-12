ARIES (21 marzo – 20 abril)

La unión con tus seres queridos pasa a hora a primer plano. También estará especialmente sensible tu lado más espiritual: no te enredes buscando fantasmas donde no los hay, y trata de ser un poco más pragmático.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Te has sincerado con alguien que creías especial y te ha decepcionado por completo. No te apures y piensa que has hecho lo correcto, quizá quien deba sentirse mal sea la otra persona. Actúa con naturalidad y búscate una distracción para olvidar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

La tranquilidad, los buenos sentimientos, el diálogo con todos los miembros de tu familia… Todo resultará ideal para disfrutar de un día pletórico rodeado de tus seres queridos, sin duda uno de los mejores del año.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

La liberación de tu mente llevará a una mayor felicidad. Por fin tendrás la ocasión de tomar esa decisión que te agobiaba por la responsabilidad que implica. Ahora ya tienes todos los elementos que debes considerar para afrontar el futuro.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Disfrutarás hoy plenamente de tu familia, simplemente compartiendo las cosas del hogar, los juegos o la charla. Aprovecha para conocer de parte de tus mayores detalles de los tuyos que ni sospechabas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Trata de evitar en el día de hoy el punto más irascible de tu carácter, porque puedes encontrarte con una respuesta no prevista que, además de ser bastante contraproducente para tus objetivos de paz y felicidad, puede arruinarte la jornada por completo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tus anhelos afectivos recibirán hoy noticias muy positivas, y sufrirán un cambio de rumbo que te llenará de esperanza y felicidad en los próximos días. Actúa con sinceridad y todo irá a las mil maravillas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Hoy te sentirás mucho más optimista que en los días anteriores, más abierto a solucionar tus problemas y a enfocar la vida desde otro punto de vista. Profesionalmente, la tranquilidad aparecerá por fin, y podrás disfrutar de más tiempo libre.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Relación armoniosa con su pareja y buen entendimiento con los hijos. El hogar le está proporcionando momentos que necesitaba de tranquilidad, procura disfrutar plenamente de esta buena relación que te aportará serenidad en el futuro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Si te encuentras algo cansado y deprimido por la inercia de la rutina familiar, procura dar un salto hacia delante con la fuerza que aún te queda y llama a tus amigos para hacer algo diferente. Anímate, tendrás una buena recompensa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

En esta jornada eminentemente familiar, los nacidos bajo este signo tendrán novedades muy ilusionantes de algún ser querido, como una boda o un embarazo. Comprobaréis que, pese a las diferencias, la familia es lo primero.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Tu faceta solidaria tendrá que materializarse hoy ante el conocimiento de que alguien lo está pasando mal económicamente muy cerca de ti. Si no puedes mitigar el problema por ti mismo, busca la ayuda de tus amigos.