Fiel a su estilo, Edith Hermida no pudo ocultar lo que verdaderamente piensa sobre Susana Giménez y apuntó fuerte contra la diva.

La panelista de Bendita, el exitoso programa de Beto Casella en El Nueve, brindó una entrevista al ciclo radial Por si las moscas y fue consultada por las fuertes declaraciones que suele realizar la conductora sobre Argentina.

Sin pelos en la lengua y más directa que nunca, la periodista contestó en el programa de La Once Diez: “A mí me parece que está bien que dejen de haber intocables en la televisión. Lo vi con Susana, que yo la quería mucho como público, y ahora la veo en la postura que se va poniendo y no me gusta nada”.

Luego comparó a la Susana de los años 90′ con la de ahora: “Ella hacía medio de la tonta y era divertido, pero ahora hacerse la estúpida no está bueno, no es saludable”.

Y explicó sincera sobre la diva: “Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo y dice cosas horribles. O que se vaya a Uruguay… me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país”.

Super ácida, Hermida comparó a Susana con Mirtha Legrand y señaló: “Mirtha ideológicamente similar y todo me parece mucho más respetuosa de nuestro país y de lo que dice”.

Por otro lado, los casos de Covid-19 en el país están en aumento y Edith es una de las contagiadas. Así lo informó en diálogo con PrimiciasYa, donde contó que se encuentra aislada en su hogar tras dar positivo: “Estamos bien. Hace unos días, mi hija más chica estuvo con fiebre. Le hicieron un hisopado y dio positivo. Mi hija más grande y yo también nos contagiamos. Estuvimos con un poco de fiebre, pero tomamos paracetamol y nos bajó rápido”.