Está el Wanda Gate a nivel un poco más internacional y el Gago Gate, un drama argentino que no salió de los medios del país. El ex jugador siempre mantuvo un perfil mediático bajísimo al igual que Gisela Dulko, su ex mujer.

El drama inició cuando Dulko encontró a su marido en aquel momento con una de sus mejores amigas en la cama. Fue entonces que todo terminó entre la pareja de deportistas mientras intentaban mantener todo bajo perfil para no caer en los medios.

Lo sorprendente de todo esta historia que parece haber salido de una película, es que los amantes se quedaron juntos y oficializaron su relación. Mientras que las víctimas prefirieron la soledad, aunque al marido de Laffitte no le duró mucho porque encontró el amor nuevamente.

El abogado formalizó con la periodista de A24, Marcela Pagano. Si bien la comunicadora intenta mantener todo fuera del ojo público, parece que el espíritu navideño le hizo sacar a la luz su lado más romántico en las redes sociales.

De vacaciones en la playa junto a Martín Sierra, le dedicó un tierno mensaje: “El tan él y yo tan yo…Y en el medio nos encontramos en un nosotros fenomenal, que siempre invita al brindis (y abrazo). Una semana muy a nuestro estilo, con algún susto incluido, pero tropezón no es caída”.

Y siguió: “Escuché tu voz de tono bajo, tenue, en el medio de un caos medicinal. Porque en el medio de una ausencia irracional fui consciente, agarré la mano de mi mamá putativa, mi adorada Luisa Barbosa y pedí por vos, Martín Sierra . Tardaste 7 minutos en llegar y yo volví a mi eje cuando te escuché”.

Para cerrar su romántico posteo, Pagano colocó: “En mi grito me encontraste, y todo risas de ahí en adelante. Me desperté buscando tu mano y así dormimos una noche entera. Decir que te amo queda chico, a esta altura, solo te digo gracias por llegar”.

Así, la periodista dejó en claro que el Gago Gate no fue del todo malo ya que le permitió a Sierra volver a encontrar y confiar en el amor, luego de haber sido dañado por su ex pareja y su amante.