Lourdes Sánchez y Jimena Barón se odian, aunque ellas digan que no, la verdad es que no se pueden ni ver. Desde hace un tiempo se sabe que las famosas no se bancan y al parecer todo nació en “Showmatch: La Academia”, donde se dieron cuenta que no pegan para nada y que son completamente distintas, algo que les molesta mucho.

Si bien ya finalizó el programa conducido por Marcelo Tinelli que sin dudas este año fue todo un fracaso, los enfrentamientos que se formaron en la pista siguen vigentes. Tal es el caso de Lourdes y Jimena, que no dicen nada en las redes sociales, pero en vivo confiesan todo cuando le consultan acerca de la relación con la otra.

En los últimos días de programa de “Los Ángeles de la Mañana”, el conductor despide una por por una a sus angelitas y a todos aquellos invitados que tuvieron un gran paso por el ciclo, tal como es el caso de Lourdes Sánchez quien en alguna ocasión fue una de las panelistas más temidas de todo el show en la pantalla del Trece.

Hace poco estuvo en el piso de “LAM” para repasar su paso por el programa y aprovechó para hablar de todos aquellos que no se banca, obvio que Jimena Barón fue la primera. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le consultó acerca del odio que se tenían las famosas y la razón de este, el cual nadie conoce.

Fue entonces que Lourdes dijo: “Yo no se el odio de ella hacia mi, si te puedo contar porque me pasa con varias personas, es cuestión de piel, de actitudes que la he visto con mis propios ojos. No me gusta como se maneja, te hace creer un personaje en la tele y después la ves detrás de cámara y no es asi de copada como se muestra. Cuando los niños le pedían una foto no se la sacaba”.

Y cerró: “Me molesta que una persona se haga la copada tipo aménme, aménme y no sos así y yo peco en contarlo. Muchas veces para que baile en la pista… y nunca quiso. En La previa jamás dio una nota y yo decía tanto le molesta que yo esté”. Por parte de Jimena, no hubo una respuesta sobre la acusación de su compañera.