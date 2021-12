Carmen Barbieri tiene años de trayectoria en el mundo del espectáculo y eso le da entidad a sus palabras y definiciones. Conocedora de todo lo que implica la puesta en escena de un espectáculo, hizo una filosa crítica contra Flor Vigna por su vestuario.

Desde que decidió lanzarse como cantante, sueño en el que Flor invirtió todos sus ahorros y que la hizo dejar de lado a la actuación en pleno éxito teatral, suele mostrarse con polémicos looks. Lejos del estilo que se está acostumbrado a ver en Vigna, Carmen reparó en que las tendencias que intenta seguir la bailarina no son las que mejor le combinan y favorecen.

Fue en Mañanísima, el programa que tiene Barbieri en Ciudad Magazine, que al hablar sobre las fotos apasionadas de Flor con Luciano Castro, su actual novio, Barbieri hizo una picante observación.“Hay una cosa que yo cambiaría eh, el tema de la ropa de ella, no la está pegando todavía”, destacó Carmen, también experta en temas de vestuarios de tanto “montar” espectáculos teatrales. La misma que explicó por qué su hijo, Fede, se tatuó la boca de Laurita Fernández.

“Me parece que no es su look, los colores, todavía no encontró el camino. Ya lo va a encontrar porque ella es muy talentosa”, advirtió Barbieri, días después de ser tratada de “falsa” por Angel De Brito.

Tal vez por el estilo que impone su nueva faceta profesionalo porque está convencida de que con su ropa también está transmitiendo una idea, por ahora Flor se mantiene firme en sus elecciones porque no es la primera vez que genera este tipo de reacciones tras la vestimenta que elige para dar los primeros pasos en sus presentaciones en público.

Días atrás, Vigna también fue el centro de los comentarios en el evento de la tapa de personajes de Revista Gente que fue con un vestido fluor cuando no era la consigna que incluida la convocatoria, ni en lo más remoto.