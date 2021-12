En medio de las altas temperaturas que abundan por estos días, y luego de armar una pelopincho en el patio de su casa junto a su novio, Dani La Chepi se hizo un tiempito para realizar una limpieza de energías en su casa y, como suele hacer,… eso también lo compartió con sus seguidores.

Inesperada y sorprendentemente, la comediante y futura presentadora de El gran juego de la oca subió a sus historias de instagram un video en el que se la ve paseando por el interior de su vivienda con una especie de olla y una bola que parece de carbón.

“Día de limpieza mientras tiro frase de mi brujita tapita”, escribió La Chepi mientras relataba: “Me preguntan por la limpieza que hago, si hay que dejar las ventanas abiertas, si no, qué hay que decir y demás. Por eso les arrobo a Anto, que es mi brujita tapita”.

“Ella es al que me dice qué decir, qué comprar, cuándo hacerlo y qué día prender tal cosa. Soy re creyente de las energías, de hacer limpiezas, de meditar, de vez en cuando. Cuando puedo y estoy inspirada medito. Creo en el ojeo, el empacho, la cintita roja”, continuó dirigiéndose a cámara y mostrando la pulsera de la cual hacía referencia.

Y siguiendo con sus confesiones personales en cuanto a gualichos y espiritualidad, Dani siguió: “Rezo mucho. Me ven así, pero soy muy creyente”. Luego puso en imágenes la previa a salir al escenario a presentar un show mientras se persignaba sin parar y escribió: “Cabulera a muerte”.

“Rezo mucho, soy creyente de las energías, la cinta roja y hacer limpiezas. Cabulera a muerte. Siempre arranco con el pie izquierdo, al revés de como debe ser”, confesó la influencer.

“Todas las veces que me de el tiempo me persigno y siempre arranco con el pie izquierdo, al revés de como se supone que debe de ser”, cerró La Chepi quien a su manera y con sus creencias no le ha ido nada mal de un tiempo a esta parte. Al menos, en lo que a su carrera artística refiere.