EN economista, Gustavo Lazari, cruzado difícil para Delante de todos mencionando las deficiencias que, en su opinión, de sequía presupuesto del gobierno. Dijo que “cree que estamos creciendo” y que el gobierno ha “cambiado de concepto”. Por otro lado, ilustra metafóricamente el potencial de crecimiento del que hablan las autoridades.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el empresario manifestó que “c Argentina, un año es un siglo ”, porque“ estos dos últimos años son muy importantes para la actividad, tememos que no nos vuelvan a cerrar ”. También aseguró que están lidiando con el próximo tsunami anti-empresarial. El gobierno ya no necesita mentir porque ha cambiado de concepto.

“En materia de empleo, el gobierno ya cambió el concepto, por eso creemos que estamos creciendo”, prosiguió Lazari, quien también aseguró que “también creemos que estamos encontrando trabajo”. Sobre esta base, recordó que “utilizaron la misma táctica en los primeros años del kirchnerismo, cuando nos decían que estábamos creciendo un 8% y creciendo un 4%”.

Continuando con su análisis, hizo una metáfora: “Si tienes un frigorífico en tu casa lleno y comes lo que hay dentro, no cultivas, comes caldos”, comenzó, y agregó que “en estos casos comemos vacas. Cerdo y reservas de energía. Entonces no crecemos, consumimos. Está por debajo de su potencial.

Continuó su crítica al Frente de Todos, diciendo que “hay una historia que se han creado 300.000 puestos de trabajo y todos en el sector público informal”, mientras que en el sector privado el empleo ha seguido cayendo alrededor de 120.000 el año pasado. No quiero amargar la Navidad, pero estamos en el elixir de la euforia y la cuestión de la plata, donde los billetes cuestan menos.