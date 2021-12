Nicole Neumann ha protagonizado cientos de cruces con Fabián Cubero, que se vinculan con reclamos y hasta acciones judiciales por diferentes motivos, ya sea división de bienes como cuotas alimentarias. Pero además, la blonda siempre ha puesto mucha atención sobre Mica Viciconte.

La pareja del ex futbolista con la influencer talla en la cotidianidad de Nikita, por la obvia razón de convivir con sus tres hijas, sus soles. Por eso en algún momento, la modelo ha llegado hasta elevar un bozal legal para que la ex guardavidas no pueda nombrarla públicamente y le prohibió sacarse fotos con sus pequeñas. Así que el lazo dista de una armonía.

En las últimas semanas, Poroto y Mica anunciaron públicamente el embarazo, esa novedad rimbombante que causó furor en los medios, en los fanáticos y en las redes sociales. Finalmente se transmutó en una realidad esa presunción de años, esa incógnita de la opinión pública sobre la conformación de su propia familia.

Al unísono, Viciconte aprovechó el cese de esa medida cautelar y comenzó a exhibirse muy cercana a Indiana, Allegra y Sienna. Una lectura primaria podría focalizarse en la concordia que late en la casa de Cubero, un vínculo afable con la nueva mujer de su padre.

Claro que también se despertaron otro tipo de especulaciones, teorías que se centran en una especie de estrategia de Mica de provocar a Nicole. Lo cierto es que la ex Combate y Poroto armaron un viaje multitudinario a Brasil, un destino al que arribaron con las hijas de Neumann.

Desde esas tierras paradisíacas de Buzios, Viciconte sintió la pulsión de exhibirse al natural con su pancita en pleno crecimiento, en la evolución de la gestación de Luca. Y llamativamente, la gran mayoría de las fotos incluyen a las tres niñas.

Esa batería de innumerables imágenes llegó hasta Argentina, más precisamente impulsaron la atención de Nicole, que decidió comunicarse con Mica y expresarle su preocupación por la exhibición tan compulsiva de sus hijas. Todo esto alcanzó un grado de ebullición.

Paparazzi accedió a datos fehacientes del tenor de la conversación telefónica. Neumann le espetó su bronca, su indignación y su entendimiento que todo se engloba en una necesidad de Viciconte de promocionar su embarazo a costa de sus tres pequeñas.

El intercambio ganó en un cruce de opiniones fuertes, con frases de Nicole del tipo “están autorizados a subir fotos, pero se están pasando”. Por el momento, la bella rubia no iniciará acciones legales para ponerle un coto a esta manía de postear fotos, pero considera que existe una intencionalidad de fastidiarla.