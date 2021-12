El futbolista argentino Facundo Medina fue detenido en las últimas horas en Francia tras ser denunciado por ejercer violencia de género contra su ex novia. Los primeros reportes indican que la agresión se habría producido durante el festejo de la Nochebuena en la casa del jugador que milita en el Lens de la Ligue 1 y en la Selección nacional.

Según publico el diario francés L’Equipe, las autoridades intentan determinar lo ocurrido entre la noche del 24 de diciembre y las primeras horas del 25 en el domicilio del jugador, ubicado en Arrás, una ciudad del norte de Francia. Medina “es sospechoso de haber cometido actos violentos premeditados contra una ex novia, que venía de Argentina”, precisó el prestigioso medio.

Fuentes cercanas al caso indicaron que durante el festejo de la Nochebuena, del cual también participaron otras personas, hubo una discusión que derivó en el ataque de Medina a su ex pareja. El futbolista habría negado esto al momento de prestar testimonio y sus allegados han dado versiones contradictorias a los medios sobre lo que realmente ocurrió en el episodio que al momento es parte de una investigación.

La mujer -que ya ha abandonado el domicilio en común- acusa a Medina de “violencia voluntaria”, algo que el futbolista habría “admitido parcialmente”, señaló el fiscal Benoît Gauthe a la agencia AFP, sin dar más precisión sobre estos hechos.

El defensor argentino fue citado por la Policía este domingo para prestar declaración y, al terminar su audiencia, quedó detenido de manera preventiva, aunque luego fue puesto en libertad “con cargos”. Esto indica que más adelante deberá enfrentarse a un juez. Desde el Lens aún no han hecho comentarios sobre lo ocurrido.

Facundo Medina surgió en las divisiones inferiores de River Plate y se destacó en Talleres de Córdoba durante la Superliga 2019-2020, nivel que le valió su venta al Lens de Francia en más de 4 millones de dólares. Fue uno de los jugadores que siempre estuvo en la nómina de las selecciones juveniles con Fernando Batista como DT. Es más, bajo la conducción del Bocha, el zurdo fue parte del equipo argentino que jugó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El nacido en Villa Fiorito, mismo barrio que Diego Maradona, participó del Mundial Sub 20 en 2019 y también fue clave en la obtención del Preolímpico Sub 23 que le dio el pasaje a los JJOO al seleccionado argentino. Medina está en el radar de Lionel Scaloni y ha sido citado en varias ocasiones a la selección mayor: en octubre de 2020, ingresó en el final del partido que Argentina le ganó a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias. También estuvo en la doble fecha de noviembre de aquel año, aunque no sumó minutos. Luego, estuvo en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 que se disputó el pasado mes de octubre.

Fuente: Infobae