Este domingo se vivió la séptima gala de eliminación de Masterchef Celebrity. La competencia de cocina se pone cada vez más exigente y los participantes se enfrentaron a un desafío doble, de cocinar ravioles de dos maneras diferentes.

Juariu es una de las revelaciones de esta temporada. La influencer y ex panelista de Bendita conquistó al jurado por su creatividad a la hora de cocinar. Este domingo estuvo en la cuerda floja y Germán Martitegui la piropeó.

“Charlotte, ah no Juariu. Qué elegancia“, comentó Germán cuando pasó por la estación de la influencer.

Además de elogiarla, el chef la ayudó con algunos tips para que sus platos quedaran mejor: “Para mí algo frito tiene que tener algo como queso para que se derrita. Ahí sí le podés poner una salsa de lo que quieras”.

“Germán me tira un montón de ideas pero yo no puedo retener ninguna. Se me hizo un menjunje con todas las ideas que me dijo“, contestó la influencer.

La confesión de Juariu

Juariu tiene un amor especial por Martitegui, siempre trata de seguir sus consejos y dice que es como un “papá” para ella. Hace unos días, trató de seguir su plato y falló e hizo una fuerte confesión.

Para cocinar, eligió una sopa fría de yogurt y pepino. Mientras comenzaba con los preparativos, recibió muchos consejos de Martitegui, por lo que trabajó a presión para cocinarla como él quería, pero en algo falló.

La tucumana se pasó con la sal y el yogurt y opacó los otros ingredientes. “Creo que se te fue la mano con la sal, todos vamos a coincidir con eso”, remarcó Donatto, quien fue el primero en probar el plato.

Luego siguió Germán: “Cuando pasé por tu cocina y me contaste lo que querías hacer me pareció buenísimo, pero le pusiste mucho yogurt y no quedó bien“.

Juariu intentó seguir todos los consejos del jurado pero le fallaron los cálculos. “Qué dolor, voy a tener que llamarlo a mi psicólogo para hablarlo, por que siento que decepcioné a mi padre, a Germán”, agregó la periodista al borde de las lágrimas.