Sofía Zámolo cierra un año marcado por las emociones fuertes con la felicidad plena de celebrar el primer cumpleaños de su hija California. La modelo celebró en compañía de su marido, José Félix Uriburu con un impactante festejo al aire libre junto a familiares y amigos, que compartió en sus redes sociales.

“Feliz Cumple Cali Bebita de mi alma gracias por toda la alegría y felicidad que nos das cada día”, expresó la modelo en el sentido mensaje que acompañó las fotos y los videos. “Me das fuerzas, me enseñas a amar, a cuidar, a ser paciente, a ser mejor persona. Mi Alegrosita. Gracias por elegirnos para ser tus papás. Te amo con el alma”, agregó en la publicación de Instagram que rápidamente recibió reacciones y comentarios de sus más de un millón de seguidores.

La celebración incluyó una escenografía al aire libre, con cubos inmensos con las cuatro letras del apodo de la niña, un osos gigante como invitado de honor y un sinfín de globos rosas y blancos para acompañar la decoración. En el jardín, se dispusieron las mesas con silloncitos de mimbre para recibir a los pequeños invitados, con centros de mesas floridos y la representación en miniatura del motivo principal de la escenografía. El sol acompañó una jornada radiante para la que celebración sea completa y todos los presentes lo guarden para siempre en el álbum de sus recuerdos.

La llegada de California fue recibida con especial alegría por la pareja que sufrió mucho hasta poder concebir. En reiteradas oportunidades, Sofía ha contado que la búsqueda de un hijo no fue sencilla. Y a ello, y a las presiones sociales sobre la maternidad se refirió a la hora de dar a conocer la noticia del embarazo.

“Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez!!! Y si bien se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso así. Nos metió para adentro y nos conectamos nosotros 3 más que nunca”, escribió al anunciarlo en su Instagram, durante el período más estricto del aislamiento.

La alegría por la llegada de California, rápidamente contrastó con un golpe reservado para Sofia con la enfermedad y posterior muerte de su madre, María Cristina Guerrero. Y sobre estas emociones mezcladas se refirió en una entrevista en Los ángeles de la mañana: “Nos sacó adelante como familia”, dijo sobre su mamá para resumir en una frase una historia de lucha y superación, que contrastó con el estado de sus últimos días. “Mamá era eterna para nosotros. Verla siempre tan fuerte y de repente verla tan frágil y no poderla abrazar ni apretujarla cuando estaba en cama era muy duro”, agregó en tono pausado.

Respecto a esos últimos meses de dolor, destacó la fortaleza de madre que mantuvo en alto María Cristina para no preocuparla a ella ni a sus hermanos. “Me decía: ‘andá con Cali, esa gordita quiere que comer’”, relató, antes de referirse al vínculo que crearon nieta y abuela en tan poco tiempo. “Hubo una conexión increíble entre ellas dos”, afirmó.

