Flor Vigna sin dudas ha logrado ganarse el lugar en los personajes del año 2021. La famosa ha tenido grandes avances no solo como artista sino también como persona. A medida que el tiempo pasa, algo nuevo surge en ella, jamás se queda quieta, siempre busca ir por más. Así, ha aprendido formar una mujer valiente y excelente.

Hace poco Flor lanzó su primer tema y muy cerca el segundo, en una colaboración con Miss Bolivia. Si bien todos pensaron que ambos estaban dedicados a Nico Occhiato, ella aclaró que solo eran letras que le surgieron y que nada tiene que ver con su ex novio, con quien mantiene una gran relación cada vez que se cruzan.

En medio de su éxito, Flor Vigna se tomó un tiempito para conversar con sus fanáticos en las redes sociales, algo típico en los famosos que buscan tener una mayor conexión con toda aquella gente que los sigue de cerca y los apoya en cada cosa que hagan porque así ellos obtienen un mayor reconocimiento en los medios.

En un típico pregunta y respuesta, Flor recibió una consulta bastante llamativa que hizo que sacara a relucir su parte reflexiva. “¿Tenés miedo a caerte en la música? Me inspirás mucho, enseñás a ser valiente”, decía el mensaje que tocó la fibra más sensible de Vigna y que derivó en un profundo posteo en las redes sociales.

Sincera, Flor le respondió: “Me caigo desde chiquita. Pero me di cuenta que prefiero dármela en lo que me gusta, así por lo menos aprendo y me acerco a mi mejor versión. Cada error o frustración me lleva a estudiar más, entrenar, ensayar, aprender a producir. Nunca estuve tan viva como hasta ahora gestionando este proyecto”.

Para cerrar con su mensaje, Flor Vigna escribió: “Tengo que aprender mucho así que seguro me caiga mucho. Voy a intentar disfrutar del viaje y dar lo mejor de mí. Deséenme suerte, por fis. Yo se los deseo a ustedes en lo que aman. Caigamos mucho así aprendemos mucho”.