Alejada de la pantalla chica y cerca de volver al teatro en 2022 con la obra Pura Sangre, Griselda Siciliani visitó Los Mammones, el programa de Jey Mammón, para promocionar su próximo proyecto laboral y pasarla bien junto al conductor.

En medio de la charla, la artista refirió a su relación con Adrián Suar, el padre de su hija Margarita, tras cinco años de su sorpresiva separación. Distendida y en total confianza con el conductor, Griselda reveló los motivos de su separación del actor.

A corazón abierto, Siciliani contó sobre el excelente vínculo que mantiene con el productor: “Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo”.

Luego, reveló que su ruptura con Suar no lo siente como un fracaso en su vida, sino todo lo contrario. “No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida”, expresó sincera y en modo reflexiva.

Cabe recordar que la historia de amor entre los artistas duró casi diez años. ¡Un montón! Los extortolitos se habían conocido en 2005, pero formalizaron su relación en 2008 ante la prensa.

Sin embargo, en 2016 poco tiempo después de que la actriz decidiera pasarse a Telefe para protagonizar una ficción en el prime time, Educando a Nina, ambos comunicaron su separación en buenos términos y causaron sorpresa en el mundo artístico ya que eran una de las parejas consolidadas del ambiente.

Aunque también se habló de una infidelidad por parte de Griselda con quien era su compañero en aquel entonces, Esteban Lamothe, lo cual fue negado por los protagonistas del rumor.