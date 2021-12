Justina Bustos es una gran actriz argentina, sin embargo está muy infravalorada. Su papel más reconocido fue en “Las Estrellas”, donde encarnó el papel de una joven que se prostituía para poder vivir y solventar sus gastos, a pesar de que su padre le había dejado una gran herencia de un hotel que debía administrar con sus hermanas.

Luego de eso, Justina tuvo otros grandes papeles, pero lamentablemente no tuvo el reconocimiento que debía. Como toda apasionada por su trabajo, Bustos no paró ni un segundo de buscar oportunidades que pudieran abrir las puertas del gran éxito en su carrera laboral y obvio, como todo le llevó un tiempo conseguirlo.

Lo logró, con mucho esfuerzo y perseverancia, Justina Bustos pudo conseguir un gran papel en una producción internacional, especialmente en España, donde apoyan mucho al talento argentino y apuestan por sus dones. La blonda no sería la primera actriz que se marcharía de su país natal para buscar más chances.

El conseguir un papel estrella en una película española le dio a Justina mucha felicidad que pronto se convirtió en un calvario. Hace ya un tiempo que Bustos estaba instalada en París, lo que nunca esperó que al viajar a la Isla Mauricio para grabar las escenas del film, contraería coronavirus y se quedaría 33 día en completa soledad.

En dialogo con La Nación, Justina confesó que documentó esos días en el hospital y luego de ver el material tomó la decisión de convertirlo en un documental: “Cuando salí del hospital revisé las filmaciones sabiendo que tenía algo interesante. Sola en el paraíso no es sobre el Covid sino sobre la vida misma y las emociones, las ilusiones, las desilusiones, cómo la empatía mueve montañas y el miedo paraliza”.

Y agregó: “Lo más difícil para mí fue la etapa en que mis compañeras se fueron porque dieron negativo y yo quedé sola en esa sala de hospital y los médicos no fueron muy contenedores, ninguno vino a preguntarme cómo estaba. Lidié con una soledad absoluta. Es más un documental sobre el existencialismo que de denuncia. Hoy en día sigo en contacto con esas mujeres”.

Fue entonces que Justina habló sobre su día número 33, donde salió del hospital: “A los 33 días di negativo, pude salir del hospital y no sabía ni cómo me llamaba y lo único que quería era un abrazo porque por todo ese tiempo nadie me pasó la mano por la espalda siquiera. La sensación era que nadie me veía”.

Para cerrar, Bustos reveló cómo nació el documental: “Subí algunas historias en mis redes sociales que tuvieron mucha repercusión y recibí muchos mensajes, ente ellos el de Guillermo Pfennig que me dijo que había una persona interesada. Entonces me di cuenta que tengo un material muy interesante y ahí tomó la forma de documental”.