El sentido de sensibilidad social lo caracteriza hace años. Además de todo su talento actoral, Ricardo Darín emana una enorme capacidad de empatía con la realidad de la ciudadanía.

El ganador del Oscar con El secreto de sus ojos suele expresarse al respecto en cada una de las entrevistas que brinda. Escapa de canon de una figura frívola repleta de éxito y pone el foco en solidarizarse con los estamentos de la sociedad que atraviesan dificultades.

Por eso, Ricardo suele erigirse en una referencia para los medios y en cada oportunidad que disponen le extienden una consulta sobre la coyuntura política. No obstante, el padre del Chino Darín sorprendió con una tajante declaración, una evasiva que suele activarse en su persona.

¿Qué pasó? Darín formó parte del mítico regreso de Mirtha Legrand al aire, en esa mesa tan emotiva del fin de semana pasado. Al retirarse del estudio, el actor frenó un segundo para charlar con los cronistas que montaron guardia.

A la hora de compartir sus lectura de cómo percibió a Legrand, Ricardo sostuvo: “La pasé genial, Mirtha es increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda”.

Claro que los medios intentaron averiguar sobre su estado de salud, dado que se despertó una alarma recientemente al ausentarse de la entrega de los Premios Konex. Ante esta circunstancia, el artista explicó: “Estoy muy bien, no tuve nada, era una tontería, una cosa de los ojos”.

Hasta que llegó el momento más sensible, más peculiar, en el que entregó una respuesta muy fría, con poca candidez. Resulta que un periodista le consultó: “¿Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economía, de la pandemia?”. Ahí se produjo la declaración filosa de Ricardo: “No, no lo vivo”.