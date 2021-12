Sin lugar a dudas el mundo no pude despegar los ojos del gran éxito que es María Becerra. Son varios los temas musicales que la vienen rompiendo, y también numerosas colaboraciones con las que cuenta que rompen todos los rankings. Hace una semana, ella tuvo un fuerte exabrupto en sus redes sociales, apuntando contra quien por aquel entonces era su pareja, Rusher King.

En los mensajes, publicados unos días antes de Navidad, Becerra dejaba entrever que el cantante le había sido infiel. Esto ocurrió cuando ella descubrió en el teléfono conversaciones de él con una instagramer y modelo argentina. Pero el gran escándalo no quedó solo en unos posteos en las redes sociales.

Luego se supo que discutieron en plena calle, en una esquina del barrio porteño de Núñez, quienes llamaron la atención de todos los vecinos que no dejaban de escuchar todos sus gritos. Pero aparentemente todo esto quedó en la historia, o ambos decidieron olvidarlo para las fiestas de este fin de año.

Ahora gracias al agudo ojo de la instagrammer Juariu, se pudo saber que estos dos cantantes del trap argentino estarían reconciliados. Por su parte, María Becerra contó que tenía planeado viajar con su familia a un “lugar paradisíaco”.

Lo más llamativo es que tanto María como Rusher King compartieron fotos de un avión y además mostraron imágenes de una habitación. Y el detalle más fuerte de ambas cuentas es que los dos muestran postales bajo el mismo techo y con la misma cama.

Luego se le sumó una foto de una cena en la que se ve a María Becerra de frente, y a un lado un brazo con un buzo blanco. Coincidentemente, el joven mostró en otra imagen que llevaba puesto una prenda del mismo color. Solo resta que ellos blanqueen de una vez la reconciliación, pero parecería que ya no hay más nada que decir.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió Becerra hace exactamente siete días.

En aquella oportunidad, solo fue Becerra la que tomó la determinación de dejar de seguir a Rusher King en Instagram, y como si eso fuera poco, eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a el en su feed. Hasta el momento, el cantante aún exhibe en esa red social las postales con ella y no la dejó de seguir.

Según contaron en varias entrevistas, se conocieron en un campamento de música. “El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, dice ella entre risas en un video que comparten en YouTube.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él. Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar.

Antes de convertirse en la cantante argentina más escuchada del planeta, María Becerra era una youtuber cuyos divertidos videos generaban millones de visualizaciones. Todavía no había canciones, sino desopilantes secuencias en las que se afeitaba la cara con espuma o bañaba a su gato. Pero su verdadera pasión estaba en la música, y las plataformas empezaron a conocer otra faceta de la artista. Lo que no cambió es la magnitud del alcance de sus canciones, que se contaron por millones y no parece tener freno. Y ese camino desembocó en la reciente nominación al Grammy Latino.

Fuente: TELESHOW