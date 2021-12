Pese a que inicialmente había dicho que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría cerrase antes de fin de año, ahora el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán habla del 10 de febrero como una fecha posible para sellar el convenio con las autoridades del organismo internacional.

Es que existen fuertes diferencias entre las autoridades del gobierno argentino y los representantes del organismo internacional, principalmente por el valor que tendrá el dólar en el próximo año.

En el Fondo creen que la moneda extranjera estará muy por encima de lo que pronostica la cartera de Guzmán.

A estas dificultades se le suma que el Gobierno no cuenta con el apoyo de la oposición para lograr un acuerdo con el FMI.

La ruptura es total y quedó demostrado luego de que el oficialismo no pudiera aprobar en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2022, lo que complicó las negociaciones con el Fondo.

Martín Guzmán cree que el acuerdo con el FMI se sellará en febrero

Se espera que en las próximas semanas arribe al país una misión del FMI para discutir personalmente la cuestión. Tal como adelantó Clarín, en Washington están muy preocupados por la actitud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que podría empujar al Gobierno a no acordar con el organismo si entiende que las condiciones no son las mejores.

De hecho cerca de Kristalina Georgieva están alarmados por el discurso de Máximo Kirchner que dinamitó toda posibilidad de acordar por el Presupuesto 2022.

En Wall Street se tejen un sinfín de hipótesis sobre la forma con la que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner boicoteó a la Casa Rosada.

Actualmente hay cuatro diferencias entre la Argentina y el FMI que hacen que no se concrete el tan esperado acuerdo.

Las cuatro diferencias que el Gobierno tiene con el FMI

No hay acuerdo con el déficit para año próximo: Guzmán insiste con el 3,3 % y Julie Kosack reclama un 2,8 %. Son US$ 2.000 millones de dólares de diferencias.

Hay diferencias con la política monetaria. El FMI quiere tasas por encima de la inflación y Guzmán insiste con subsidiarlas. La cuestión reavivó la pelea entre Guzmán y Miguel Pesce.

Existen enfrentamientos fuertes sobre la magnitud del tarifazo.

La pelea de fondo se refiere a la política cambiaria: Washington pide recuperar antes de marzo un atraso del 21%. En otras palabras: exige un salto cambiario y después acompañar con minidevaluaciones la inflación. Guzmán contragolpea: no está dispuesto a devaluar de golpe un 21%.

El ministro propuso recuperar ese atraso en varios meses. Su estrategia implicaría devaluar igual que la inflación y agregarle un adicional para recuperar –en cómodas cuotas– el 21 %.

El supuesto plan de Cristina y Máximo Kirchner que atemoriza al FMI



Entre las autoridades del Fondo comenzó a circular un rumor que atemoriza a los altos directivos: un supuesto plan de Máximo y Cristina Kirchner para diferir lo que más se pueda el acuerdo con el FMI y dejar que sea el próximo gobierno el que deba acordar con el Fondo. La idea consiste en “patear” el ajuste todo lo que se pueda.

En el kirchnerismo duro esperaban utilizar como excusa para esto el informe del FMI sobre el crédito tomado por Mauricio Macri, pero el texto no estuvo ni cerca de ser lapidario como esperaban en el Gobierno. El texto no incluyó nada nuevo que no se conociera y reitera que el expresidente no manejó de la mejor manera la situación. No hay novedad en esa cuestión.

El presidente Alberto Fernández intentó levantar el precio pero no tuvo éxito. Hasta el propio Martín Guzmán se decepcionó con el paper. La portavoz del Gobierno lo calificó como un texto “tímido”.

Fuente: Todo Noticias