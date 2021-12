El ex presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar las políticas económicas y la gestión de la pandemia del Gobierno actual, al asegurar que “son un ejército de demolición”. Además, habló de las internas en Juntos por el Cambio y dijo que “hay muy pocas posibilidades de que se rompa”.

“Ha sido un ejercito de demolición, no solucionaron ninguno de los problemas que nosotros no pudimos y que habíamos heredado de ellos, y han destruido todas las soluciones que sí habíamos construido. Hablamos de aviones, de wi fi, de los sistemas de transparencia, relaciones con el mundo, todo eso lo han demolido. Ahora tenemos mayor peso porque nos dieron más poder para evitar al máximo que sigan dañando”, consideró Macri, en una entrevista con el diario El Sol.

Se refería así al triunfo de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, que lo posicionan en carrera hacia el 2023: “Lo más importante que tenemos como tarea hoy es sostener la esperanza y prepararnos para saber para qué volvemos; cómo vamos a llevar adelante la transformación y consolidar nuestro espacio común, Y, mientras tanto, evitar al máximo posible que sigan destruyendo cosas“.

Si bien el ex mandatario coincidió en que la situación en el 2023 será diferente, dijo que planea volver con el “aprendizaje” del pasado.

“El 23 no tiene nada que ver con el 15. Estarán en contra todas esas cosas que mencionás (inflación, pobreza, desocupación), pero habrá a favor que volveremos producto de un aprendizaje y de un entendimiento mayor de que sin cultura del trabajo, sin la verdad y los problemas sobre la mesa, sin ser parte del mundo, sin transparencia, no hay futuro”, analizó, aunque no precisó si volverá a candidatearse para la Presidencia.

El ex mandatario habló también de las internas en Juntos por el Cambio y dijo que “hay muy pocas posibilidades de que se rompa” el bloque. “Cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. Hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención”, añadió.

Además, Macri cuestionó la gestión de la pandemia, dijo que la cuarentena fue “destructiva” y reveló el diálogo que tuvo con Fernández antes de aplicar las restricciones, en marzo de 2020.

“Hablamos y le dije que, si me permitía tener una opinión, yo no me apuraría a entrar en una cuarentena porque era una herramienta muy dañina que iba a destruir mucho y no teníamos certeza de qué es lo que iba a evitar porque no teníamos información. Aún hoy hay agujeros en la información”, contó.

“Cuando uno aprieta la manguera en un lado tiene consecuencias en el otro. Esto fue lo que hemos hecho con la cuarentena eterna”, agregó al respecto.

Por último, Macri se refirió a la economía y aseguró que es necesario bajar el déficit fiscal y los impuestos “en simultáneo”.

“Si no hacemos las dos cosas, no tenemos futuro”, presagió. Y concluyó: “Con estos impuestos nadie invierte. Necesitamos impuestos correctos, presupuesto equilibrado, no más inflación, leyes modernas laborales, todo eso desde el momento cero… El miedo de que volvamos a incumplir es una alarma para todo el mundo. Vamos a tener mucha más convicción que la que mostramos en el 15 y el 19″.