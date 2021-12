El 29 de junio de 2020, Fabricio, de 11 años, ingresó por guardia al Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán; al día siguiente lo operaron de apendicitis.

Alejandro Cabrera, papá de Fabricio, contó su historia ante cada micrófono y grabador que encontró. El niño tenía un dolor abdominal. Al día siguiente le hicieron una ecografía y sin parte médico se determinó que necesitaba cirugía. Entró a quirófano el día 30 alrededor del mediodía. Salió tres horas más tarde.

“Salió en un estado deplorable, morado, de un color prácticamente muerto”, dijo Alejandro. El hombre buscó explicaciones. Una enfermera respondió:”es la anestesia, papá, es espere un momentito que ya se va a recuperar”.

Un gesto de Fabrizzio les llamó la atención. El hombre empezó a gritar que su hijo no respiraba. Pese al pedido de auxilio, el personal continuaba asegurando que era un efecto de los fármacos hasta que una paciente internada en la sala ejecutó maniobras de RCP.

Ese fue el primero de cinco paros cardíacos que tuvo Fabrizzio antes de ser ubicado en Terapia Intensiva. “Mi hijo ya no me ve, no me escucha, no me siente”, dijo a LAGACETA.COM Natalia Ibañez, madre del pequeño

Después de 535 días en estado vegetativo, este 26 de diciembre el niño falleció.

En un parte oficial, se destaca que las autoridades del hospital de niños pidieron reforzar la seguridad del nosocomio, tras la muerte del menor: temían una reacción violenta de los familiares, que ya habían escrachado a médicos y enfermeras. El padre y la madre de Fabricio vivían en una carpa, instalada a metros del ingreso al hospital

Según el parte oficial, el deceso del niño se produjo por una Encefalopatía Hipoxia, un cuadro anatomoclínico caracterizado por secuelas motoras y neuropsicológicas secundarias a la falta de oxígeno por cese del flujo sanguíneo cerebral.

En la hora del hecho no se presentó ningún disturbio igualmente se solicitó la presencia de personal de Infantería Capital y del Comisario Inspector Castañeda Jefe de turno de la Unidad Regional Capital para preservar la seguridad en esta difícil situación.

Se puso en conocimiento de los acontecimientos a la Unidad fiscal de Atentados Contra las Personas de turno, a cargo del prosecretario Alfredo Sánchez, quien interiorizado del hecho y por haber una denuncia penal por mala praxis ordenó que de inmediato el Médico de Policía acuda al lugar y realice el correspondiente reconocimiento del cuerpo y analice la situación. El Dr. Rocha de Medicina Legal recomendó la Autopsia y Sánchez dispuso que se lleve a cabo el procedimiento y que el cuerpo sea traslado a la Morgue Judicial.