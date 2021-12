Marcela Feudale sorprendió al revelar un inesperado histeriqueo con Matías Alé. Fue en Los ángeles de la mañana, por El 13, que la locutora contó los detalles de la experiencia que vivió con el actor, después de que él se separó de Graciela Alfano. “De algunos sé algunas cosas y de otros, no… No salí con nadie famoso, sabés que no. Ah, si, si, salí con uno, pero era productor. Era jovencito, no sé si lo conocen”, arrancó Marcela.

“Lo que pasa es que tuve una muy mala experiencia cuando trabaja en radio con un tipo que me costó la vida. Te digo por qué no salía con nadie porque en el 80 y pico, en el 87 u 88 salía con un productor que fue un terrible tereso conmigo, ¿entendés?”, dijo Feudale.

“Y quedé quemada al punto de decir ´no salgo con nadie mas del medio´. Aparte, después, el tipo, cuando yo ya estaba en Video match, le decía que había salido conmigo, con qué intención no lo sé…”, recordó Marcela.“A la gente le contaba intimidades mías, cosas de la vida privada, un pelotudo. Pero nunca estuve con un famoso porque no me gustan”, compartió Feudale.

“Matías Alé me tiró los galgos una vez… Hubo varios compañeros que lo hicieron, en verdad. Lo de Matías fue pos-Alfano y pos el que se la había dado por las jovatitas”, analizó Marcela, quien contó cuánto ganaba en los noventa con Marcelo Tinelli siendo su locutora estrella.

“El tiene el target mas alto porque yo soy mayor que él. Fue después de la chica que trabajaba en las novelas, después de Grecia Colmenares. ¿Te acordás de que le llevaba en la moto? Era una cosa de locos…”, le preguntó Feudale a Ángel De Brito.

“Nunca pasó nada con Matías, no es mi look, al menos el de ese Matías que era Borderline. En Córdoba fue, una noche, que no sé que le había agarrado. Yo dije: este está loco´”, planteó Marcela. “No te decía, no te tiraba los galgos directamente, jugueteaba. Y si agarrabas viaje, agarraba. ¿Sabés por qué hacía eso? Porque no generaba ningún tipo de responsabilidad”, concluyó Feudale, días después de defender a Tinelli tras un año difícil.