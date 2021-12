Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron hace siete meses, tras más de una década juntos, pero desde que confirmaron su ruptura dejan en claro que su prioridad son sus dos hijos, Esperanza y Fausto, y se proponen mantener una excelente relación. Ambos se dieron una nueva oportunidad en el amor y blanquearon sus respectivos noviazgos en este último tiempo: la modelo está en pareja con el Tucu López y el actor con la bailarina Flor Vigna. A pesar de que los cuatro se muestran muy compinches, el ex matrimonio decidió pasar Nochebuena junto a los pequeños.

La modelo compartió algunos videos y fotos de la cena al aire libre que prepararon el 24 de diciembre, a la que también asistieron otros familiares. En los clips que publicó en sus historias de Instagram grabó a los dos niños, ansiosos por la llegada de Papá Noel, y luego mostró su eufórica reacción al abrir los regalos. Más adelante padres e hijos se reunieron para una postal navideña y posaron sonrientes: Sabrina, Luciano y sus dos hijos.

Mientras tanto, Vigna celebraba junto a varios amigos en un departamento y compartía algunas stories alzando su copa. El Tucu también brindó junto a sus familiares y se lo vio sonriente en una selfie en vísperas de la Navidad. Al ser la primera fiesta que pasan separados, Castro y Rojas prefirieron mantener la tradición de celebrar junto a sus dos niños, y no hicieron ninguna referencia pública a sus actuales parejas.

En octubre último Sabrina compartió una foto junto a su ex marido y su novio, bajo un mensaje que vienen sosteniendo a paso firme: “Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir podés sumar; de a poco en esta familia ensamblada somos más, y amo que así sea”. Tal como ella contó, con el paso de los meses cada uno rehízo su vida y nuevamente apostaron al amor.

Rojas fue la primera en blanquear su romance, y luego Luciano se animó a contar que estaba en pareja con Vigna. En diálogo con Intrusos (América), Castro reveló que incluso fueron a cenar los cuatro juntos: “Te doy la primicia para que veas lo bien que nos llevamos”. También había contado lo que sentía al ver las románticas fotos de la madre de sus dos hijos con su nueva pareja: “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el actor en declaraciones a la prensa y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

La actriz había coincidio con su forma de pensar y también había asegurado que meditaron mucho tiempo la decisión de la separación, y están decicidos a mantener la paz y la buena onda entre ambos; además de tener una actitud positiva con sus nuevas parejas. “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”, aseguró Sabrina.

Fuente: Infobae