El 2021 sin dudas fue el año de la consolidación del streaming. En Argentina ya teníamos disponibles plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV+. Se sumaron fuertes competidoras como HBO Max (lanzada el 29 de junio), Paramount+ (disponible desde el 4 de marzo) y Star+ (desembarcó el 31 de agosto). Esta última se comercializa en “combo” con Disney+ , que celebró su primer año en el mercado latinoamericano el 17 de noviembre.

Por supuesto que en el sector la oferta es mucho más amplia (MUBI, Contar, Claro Video, Flow, CineAr, Starzplay, Movistar Play, Acorn TV, Pluto TV, entre otros) pero lo cierto es que el streaming ha cambiado los hábitos de consumo y la pandemia aceleró la suscripción a plataformas, adelantando lo que se esperaba para los próximos tres años.

Con cada lanzamiento creció de forma exponencial el nivel de películas y de series nuevas, pero también el de viejas producciones que no habían corrido con la suerte de la llegada a tantos países. Es el caso de “Okupas” o “El gran asalto”, película que en 2018 recaudó apenas un millón de dólares, y que con su arribo a Netflix se posicionó entre los títulos más vistos del año. En esto quizás tenga que ver la mano negra del algoritmo, que supuestamente “predice” qué títulos le pueden interesar a cada usuario. Lo cierto es que nos recomienda lo que las plataformas quieren que veamos, más si son producciones propias.

Para destacar

Vale la pena hacer un recorrido, inevitablemente parcial y arbitrario, por algunas de las mejores propuestas del 2021 y lo que nos espera en 2022.

HBO Max se destacó con “Mare of Easttown”, miniserie que consiguió el éxito en el público, conquistó a la crítica y ganó premios, incluidas cuatro estatuillas en los Emmy. Combinó el policial con el drama familiar en un pueblo chico con un infierno grande.

Ratificando el gran momento audiovisual surcoreano, “El juego del calamar” se convirtió en la serie más vista de la historia en Netflix. En sus primeros 28 días los suscriptores la vieron durante 1.650 millones de horas (según el sistema de medición de audiencias de la plataforma basado en el número de horas de consumo de cada título). Se podría desconfiar de los datos que facilita Netflix, pero los muñecos en la calle, los disfraces en Halloween y los memes de internet hablan por sí solos.

La última plataforma que llegó al mercado latino, Star+, no se queda atrás y tiene grandes títulos entre los que se destaca “Only murders in the building”. La serie une con gran capacidad a Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez. Los tres personajes viven en un lujoso edificio y conectan su pasión en común por los podcast centrados en asesinatos reales. Hasta que un cadáver es hallado en su propio vecindario. El relato va pasando de la comedia física al estilo de Buster Keaton a la genialidad narrativa de un capítulo completamente mudo. La química del trío protagonista funciona a la perfección en una comedia construida sobre diferentes capas de melancolía y soledad.

Disney+, por su parte, llegó con todo para disputar el podio de un mercado súper competitivo. Apostando a su plato más fuerte con Marvel lanzó cinco tanques este año con gran reconocimiento del público y de la crítica: “WandaVision” (Elisabeth Olsen está postulada a mejor actriz para los Globos de Oro), “The Falcon and The Winter Soldier”, “Loki”, “What if” y “Hawkeye”. Cada una profundiza sobre personajes que no ocuparon el centro de la escena en el Universo Cinematográfico de Marvel. La más destacada quizás sea “WandaVision”, por la profundidad que le otorga al duelo de Wanda Maximoff, la creatividad de su puesta en escena y la transformación en la Bruja Escarlata, clave de películas que se vienen como “Doctor Strange: The multiverse of madness”.

Sin dudas una de las series más esperadas y polémicas que vimos este año fue “Maradona: sueño bendito”. Es difícil (por no decir imposible) conformar a todo el mundo al hablar de una figura tan fascinante, controvertida, apasionante y dolorosa como Diego Maradona. Los 10 capítulos de este proyecto liderado por el showrunner, codirector y coguionista Alejandro Aimetta se estrenaron en Amazon y levantaron una polvareda de amantes y detractores. El resultado, sin embargo, es mucho más de lo esperable, tiene sus logros estéticos y sobre todo en el casting de figuras que resultan de un parecido magnético.

La lista podría seguir sin fin pero no podemos dejar afuera a una de las series más aclamadas por la crítica de los últimos años. Nos referimos a “Succession”, postulada en la edición número 79 de los Globos de Oro. Se trata del verdadero “Game of thrones” de HBO, que cambia los castillos y los dragones por los trajes Armani y los despachos de Wall Street, pero mantiene la lucha descarnada por el dinero y el poder. Desde el título la serie nos anticipa que va de una sucesión. Es el motor que mueve la trama alrededor de la disfuncional familia de los Roy, controlada sin discusión por su patriarca y la lucha por saber quién se sentará en el trono de Waystar Royco. La serie va ya por su tercera temporada y es una joya que no ha llegado a mover a las masas pero que no te podés perder. Entre sus competidoras de la alfombra roja se encuentran otras grandes recomendaciones como son “Lupin” (Netflix), “Pose” (FX), “The morning show” (Apple TV+) y “El juego del calamar”.

¿Qué nos espera?

Cómo dijimos anteriormente esta es una lista arbitraria y nos centraremos en nuevas series que se presentan como los tanques del próximo año. Por supuesto, siempre puede haber sorpresas y resultados decepcionantes.

HBO va por la segunda apuesta después de la fama arrolladora de “Game of Thrones”. George R. R. Martin trabajó con los showrunners Ryan Condal y Charmaine De Grate para adaptar su libro “Fuego y Sangre”. La historia transcurre 300 años antes que los acontecimientos de la serie original, y se centra en los antepasados de la familia Targaryen. Sus miembros se vieron obligados a huir, tras la destrucción de Valyria, y a crear un nuevo hogar en Rocadragón, lugar desde donde Aegon I se hizo con el control de Poniente. Todavía no tiene fecha de estreno pero sí se adelantó que será en 2022.

Después del éxito de las biopics de Diego Maradona y Carlos Monzón, llega una de las historias más esperadas por el público argentino: “Santa Evita”. Basada en la novela del mismo nombre de Tomás Eloy Martínez, la producción sigue la historia del cuerpo embalsamado de la primera dama. Tendrá siete episodios, con producción ejecutiva de la actriz mejicana Salma Hayek y Pepe Támez. La dirección está a cargo del colombiano Rodrigo García y del argentino Alejandro Maci.

De la mano de los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay, llega por Amazon Prime Video “The Lord of the Rings”. Este nuevo y épico drama llevará a la pantalla por primera vez a la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Comenzando miles de años antes de los eventos de los libros “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”, la serie sigue a un elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media. Se trata de la serie con el mayor presupuesto de la historia: 500 millones de dólares, (para tener una referencia, cada episodio de la última temporada de “Game of Thrones” costó cerca de 15 millones de dólares). Espera estrenarse en septiembre del año próximo.

Después del éxito de Marvel en la pantalla de streaming, todos los cañones del imperio Disney estarán apuntando a la pantalla grande con los esperados estrenos de “Doctor Strange: The Multiverse of Madness”, “Thor 4: Love and Thunder” y “Black Panther 2: Wakanda Forever”. Aunque como la máquina de hacer chorizos no se detiene, para el año que viene tendremos tres series de la Fase 4 del MCU: “Ms. Marvel”, “Moon Knight” y “She Hulk”. Las segundas temporadas de las producciones que vimos este año en pantalla chica, como las ya mencionadas “Loki” o “What if”, se harán esperar al 2023.

Superhéroes, mundos de fantasía medieval, biopics, la oferta será jugosa y seguramente aparezca alguna sorpresa surcoreana de esas a las que nos venimos acostumbrando.