Cientos de teorías, muchas que se contradicen y que construyen una complejidad para dilucidar lo más cercano a la realidad. La novela entre Luciana Salazar y Martín Redrado continúa con episodios explosivos, de revelaciones y de fuego cruzado.

El 2020 se enmarcó en las acusaciones, con esa negación del economista de una reconciliación negociada en enero en Miami, y la posterior batalla legal. Sí, ese discrepancia la trasladaron a los tribunales, con conciliaciones obligatorias que no avanzaron.

Hace una semana, Redrado sorprendió al emitir un comunicado en el que aseguró que se terminaron las peleas y que aunaron un acuerdo de no agresión del Luli Pop. Incluso, se supo que el político le imploró a la modelo que le permitiera revincularse con Matilda.

Justo un tema muy sensible, por la enorme cantidad de versiones que rondan en torno a una posible paternidad de Martín, aunque la pequeña llegó a la vida de Luciana a través del método de subrogación de vientre, que se llevó a cabo en Estados Unidos, hace cuatro años.

En el contexto de las fiestas, Salazar abrió las puertas de su lujoso departamento en Núñez para describir cómo prepara todo para la niña, de quien aseveró que ama el espíritu navideño, que le encanta armar el árbol y que cree fehacientemente en Papá Noel.

Toda esa charla derivó en una incógnita que siempre brota a la superficie: ¿qué piensa Matilda sobre su padre? Así, Luciana sorprendió al revelar qué le dice su hija: “No me toca ese tema. No pregunta por su papá”. Extraña confesión de la mediática.

A la hora de agregar más detalles, en ese diálogo con revista Caras, Luli Pop añadió: “No cuestiona porque no tiene papá, jamás me lo preguntó. No sé si en su interior lo sabe, por ahora lo lleva normal”. Y finalmente reconoció que ya delineó un plan para el momento decisivo.

En cuanto a cómo se lo contará, Luciana exteriorizó: “Uno tiene que ser normal y no darle tanta vuelta a los chicos. Porque cuánto más espontáneo es uno con los hijos mejor lo absorben. No me hago mucho problema con eso. Aparte Matilda es una nena que toma todo con normalidad. No creo que sea un tema conflictivo”.