Sin dudas, la popularidad, la fama y tanta exposición tienen sus cosas buenas pero también alguna que otra mala. O al menos momentos incómodos. Es que al convertirse en figuras públicas las celebridades se ven en la obligación de tener que contestar tanto de su vida personal como privada, una faceta íntima que indirectamente queda expuesta.

Y algo de eso sucedió con Damián Betular, quien en los últimos tiempos, desde que pasó a integrar el jurado de Masterchef y que, como parte del exitoso programa de Telefe, se metió en la casa de la gente… y en el corazón del público que se encariñó con su papel.

De esta manera, desde que el pastelero se sumó al certamen de cocina se convirtió en uno más de los tantos personajes atractivos del ciclo que conduce Santiago del Moro. Por eso, más allá de sus tips y devoluciones, comenzó a verse expuesta la persona que hay detrás del personaje.

Pero en lo que va del reality a esta parte, poco y casi nada se supo en cuanto a la vida amorosa de Damián, quien tanto en entrevistas como en las redes sociales no expone mucho todo lo que sea ajeno al trabajo. Y mientras muchos se preguntan si está en pareja, soltero o qué será de sus romances… el pastelero fue cauteloso y limitado al hablar del tema.

“Estoy muy bien solo, para mí hay tiempos para todo. MasterChef es algo que nos sorprende a todos y a mí, particularmente, me llegó en un momento que no esperaba así que lo disfruto. Son muy largas las jornadas. Además, tengo mi trabajo real entonces yo arranco a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche”, contó meses atrás en diálogo con La Once Diez/Radio.

Y en esa misma entrevista, Betular reconoció estar soltero y reveló: “Creo que todavía no tuve un primer amor. O en lo que identifico yo como amor…”. En ese momento, Damián aclaró que no estaba en busca de un noviazgo, porque no estaba cerrado a la posibilidad.

Viendo que se cierra un nuevo año, y luego de tanto tiempo sin estar en pareja, Para Ti Revista le consultó sobre sus ganas de enamorarse. A lo que Betular manifestó: “No busco una pareja pero estoy abierto a conocer a alguien interesante en cualquier momento y lugar”.

“No busco pareja pero estoy abierto a conocer a alguien. Pido poco. Que sepa cocinar porque ya no quiero hacerlo más”, confesó el pastelero.

Fue entonces que, ampliando un poco más en cuanto a lo que al corazón y la vida en pareja refiere, Damián se animó a contar cuáles son las condiciones que tiene que tener su próxima pareja. “Muy poco. Que sepa cocinar porque ya no quiero hacerlo más. Yo en casa no cocino”, concluyó el pastelero.