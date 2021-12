Carmen Barbieri está más filosa que nunca. La capocómica no tiene filtros al criticar el look de Flor Vigna y de opinar sobre las excesivas cirugías que posee Wanda Nara en su rostro.

En su programa Mañanisíma, la artista insinuó que la cara de la modelo no es la misma que tenía cuando aún no era tan famosa ni millonaria. De esta manera, insinuó que pasó varias veces por el quirófano para realizarse diferentes retoques estéticos.

“Wanda está irreconocible, no es la misma, mirá la cara”, lanzó hace algunos días. En ese sentido, aclaró: “A mí me gusta más la Wanda de hoy porque tiene la nariz más finita”.

Sin embargo, insistió lapidaria: “Cuando se sonríe tiene otros dientes, más separados, otra boca tiene ahora”. Luego de las fuertes observaciones que realizó en su ciclo televisivo, Intrusos fue a buscarla para saber más sobre su picante pensamiento hacia la empresaria cosmética.

“Pero no para mal. Mirá, nunca fue fea. Era una nena hermosa que fue creciendo y hoy es una mujer joven; pero era una nena cuando apareció en los medios. Pero todo lo que se ha hecho en su cara y en sus dientes, se ha arreglado para mejor. Está bella, bella”, expresó tratando de arreglar sus declaraciones.

Pícaro, el cronista sumó: “Pero distinta”. A lo que ella contestó: “Y claro, cuando uno va cambiando un poquito pero no tan distinta. Está mejorada”.

Y agregó declarándose fan de la mediática: “La nariz, un poquito mejorada. Los labios, un poquito mejorados. Claro que para bien. Yo no hablé mal, ¿eh? Yo soy pro Wanda”.

Por otro lado, el movilero le recordó que también fue muy dura con Flor Vigna. A lo que Carmen se desligó por completo y manifestó: “¡No me echen a mí la culpa, che! Lo dijo Pampito, creo. Voy a repetir lo que dije: que está buscando su camino, todavía no le veo el look firme. Ella es una mujercita muy talentosa que todavía no encontró el look porque está buscando su camino”.