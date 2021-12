El presidente Alberto Fernández firmará este lunes junto casi todos los gobernadores el Consenso fiscal que faculta a las provincias a subir y crear nuevos impuestos y del acto no participará el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El evento se llevará a cabo a las 17 de este lunes en la Casa Rosada y se trata de la renovación por 2022 del denominado Consenso Fiscal que habilita a algunas provincias a aumentar alícuotas de impuestos claves como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, al establecer topes máximos que en muchos casos están por encima de los vigentes.

Al mismo confirmaron su adhesión parcial o total 23 de las 24 jurisdicciones, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló días atrás que no firmará el mencionado consenso y que, por lo tanto, “la Ciudad no aumentará los impuestos”.

Por su lado, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis indicó hace unos días en declaraciones a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos NA, que el nuevo consenso fiscal busca darle “mayor estabilidad jurídica a las provincias”.

La funcionaria aclaró que el punto central que quiere impulsar el Ejecutivo nacional es “ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, 2020 y 2021”. “El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos”, agregó. En ese sentido, Batakis subrayó: “Lo que hacemos nosotros es volver a darle la autonomía política de las provincias para que decidan si aumentan o no con un tope”.

Por último, anticipó que firmarán todas las provincias con excepción de La Pampa y San Luis que no habían firmado el pacto anterior, motivo por el que no están obligadas a hacerlo ahora. En tanto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior advirtió que el Gobierno porteño puede no firmar, pero de no hacerlo perderá la seguridad jurídica. “Rechazan el consenso fiscal porque ellos efectivamente están aumentando impuestos, eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad, los porteños y porteñas”, expresó.

Por su lado, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó que “el consenso devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio”, a la vez que dijo que lo suscribirán “por tercer año consecutivo con todos los distritos, a excepción de la ciudad de Buenos Aires”.