Este 2021 fue bastante polémico para la China Suárez ya que fue la tercera discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por lo que estuvo en boca de todos. Además, terminó su relación con Benjamín Vicuña tras varios rumores de infidelidad por parte del actor.

En medio del Wandagate, también trascendió que la actriz habría engañado al chileno con alguien de la ficción Argentina, tierra de amor y venganza. ¿Con quién? Aún no se sabe con certeza, pero el artista señalado como amante de la joven fue Gonzalo Heredia. Él, por su parte, lo negó y desligó de los rumores.

Lo cierto es que ahora la ex Casi Ángel es la soltera más codiciada del país y genera intriga cada uno de sus movimientos. Por eso en su cuenta de Instagram posee más de cinco millones de seguidores que están pendientes de cada publicación que realiza.

En la entrevista con Alejandro Fantino se definió como una mujer “libre” y aseguró: “A mí me quieren y me odian por las mismas razones: mi personalidad”. Por esta razón, Paparazzi analizó el signo de la China Suárez y sus principales características.

Eugenia es de Piscis, debido a que nació el 9 de marzo de 1992, con Luna en Tauro y ascendente en Libra. Las personas de Piscis con creativas, intuitivas, románticas, empáticas y sensibles, generalmente tienen presentimientos muy acertados debido a que tienen el sol Piscis. En lo que respecta a la creatividad, disfrutan mucho de las artes como la música, el cine y el diseño.

Las personas nacidos bajo el signo de Piscis siente una gran conexión con la naturaleza y con el agua. Esto mismo que quedó demostrado en la casa campestre, ubicada en un exclusivo barrio de Pilar, que eligió la China para vivir con sus tres hijos, Rufina (fruto de su exrelación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (los pequeños que tuvo con Vicuña), la cual está en plenas reformas.

Los piscianos también tienen su parte negativa y pueden tener un comportamiento variable, incluso contradictorio pero en su mente todo es posible ya que son soñadores e idealistas.

En una entrevista, su exsuegra Marcela Tinayre había contado sobre su fuerte carácter. “Yo me acuerdo de escucharla protestar… Todos los días era (queja) ‘porque Fulano me sacó, Sultano’. Un día le dije ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien”, contó la madre de Nacho Viale en una nota con Intrusos.