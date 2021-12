El emprendedor multimillonario Elon Musk, cofundador de PayPal y Tesla Motors, es un referente permanente en el mundo del emprendedurismo y los negocios. Cada declaración de Musk es un titular. Hasta tal punto que cuando publicó, el pasado 19 de diciembre en Twitter una lista de “50 sesgos cognitivos a tener en cuenta para que puedas ser tu mejor versión”, los medios y sus seguidores comenzaron a preguntarse de qué se trataban ya que aseguraba que esas enseñanzas deberían transmitirse a todos “desde muy pequeños”.

En la lista aparece, por ejemplo, la “falacia del jugador”, cuando creemos que las posibilidades futuras se ven afectadas por eventos pasados. “El ‘declinismo’ es cuando tendemos a romantizar el pasado y ver el futuro de manera negativa, creyendo que las sociedades y las instituciones están en general en declive o el ‘sesgo de autoridad’ es que confiamos y estamos más influenciados por las figuras de autoridad”.

“Los sesgos cognitivos son atajos o formas rápidas de percibir la realidad, sin análisis crítico. Eso hace que percibamos las cosas de manera irracional. Por ejemplo, uno de los sesgos más difundido es el de confirmación, es decir, que uno tiende a prestar atención y a considerar más valiosa la información que confirma nuestra creencia. Sucede con respecto a quienes están a favor y en contra de las vacunas por la Covid-19. Los antivacunas van a tender a leer la información que confirme que no está bueno vacunarse y los que se vacunan al revés, cuando en realidad no porque yo piense algo la información será más o menos fidedigna”, explicó Gabriel Gordillo, psicólogo y terapeuta cognitivo tucumano: “se habla de más de 200 sesgos, en realidad”.

Emocional vs. racional

La clave para entenderlos, según el especialista, es pensarlos como distorsiones cognitivas. “Esto en realidad nos convierte en humanos. Casi rozando la filosofía lo digo porque tiene que ver con que nosotros asociamos al pensamiento como racional y esto no es así. Nuestro pensamiento se compone de muchos tipos de pensamientos: racional, irracional, emocional. No siempre es racional ni debería serlo. Tampoco es que cuando uno piensa emocionalmente debe corregir ese pensamiento. Si fuese así, y esto es una apreciación personal, seríamos todos iguales porque percibiríamos la realidad de la misma manera, seríamos como robots”.

Los sesgos entonces son subjetividades que nos hacen apreciar la realidad en base a nuestra propia historia, cultura y sociedad en donde uno está inmerso. “Eso nos diferencia del resto. Los sesgos también causan síntomas que está bueno reconocerlos, pero nos vuelven humanos”, aseguró el profesional. “Creo que Musk los menciona como emprendedor porque en esas situaciones particulares, está bueno detenerse y tener un pensamiento crítico para analizar estratégicamente hacia dónde avanzar, por ejemplo. Ahí entonces es bueno conocer los sesgos y tratar de tener un pensamiento racional”.

En su publicación Musk hizo hincapié en que debían enseñarse desde una edad temprana, al respecto, el psicólogo manifestó: “Creer que un sesgo se cambia por el aprendizaje, creo que ¡puede ser un sesgo propio de él también! Yo puedo conocerlos de memoria pero seguir viendo el mundo sesgado porque eso no evitará que lo siga viendo la realidad de la misma manera. Se puede controlarlos en algunas situaciones, pero no evitarlos”.

Finalmente explicó que los sesgos tienen una función biológica y adaptativa que hace que resumamos la información y que no nos pongamos a pensar todo críticamente. “Imagínate si todo fuese pensamiento crítico. ‘Me levanto o no, me preparo un café o té, me baño o no’. Si no tuviésemos los sesgos gastaríamos mucha energía todo el día. Parecería que nos molesta que todo sea emocional cuando en realidad en todo momento del día nos ayudan a tomar decisiones quizás más simples. Creo que enseñar los sesgos como lo hace Musk, es un sesgo en sí mismo”.

Los sesgos, la publicidad y la venta

“Los sesgos se piensan mucho en todo lo que sea la manipulación o sugestión, porque saber que todos percibimos sesgado, tenemos prejuicios y sobreentendemos cosas es la base de la publicidad, el marketing y la venta. En las publicidades de pastas dentífricas, siempre es un odontólogo el que nos recomienda usarla. Ahí están utilizando el sesgo de autoridad. Nosotros pensamos ‘si lo dice un odontólogo o la sociedad de odontología’, le creemos. Si nuestro pensamiento fuese crítico, diríamos que a ese odontólogo le pagaron, está actuando, o cualquier otra cosa. Sin embargo uno no hace ese análisis”, reflexionó Gordillo haciendo hincapié en que ahí los sesgos se utilizan a favor del marketing o la venta.

“Distorsiones de la realidad”

Los sesgos, en definitiva, afectan nuestros juicios y cómo actuamos. “Son distorsiones de la realidad irracionales, pero hay que quitarles el prejuicio que tiene. Las personas somos emocionales, no estamos funcionando mal si pensamos irracionalmente, estamos funcionando como personas”, se explayó y desarrolló que todo nace de la terapia conductual de la cual él es referente en Tucumán.

“La terapia conductual la podemos llamar constructivista. No vivimos una realidad sino en la percepción de la realidad que cada uno construye. Como terapeutas tratamos de revisar esa percepción de la realidad que cada uno está construyendo y la que puede estar ocasionando síntomas para modificar las conductas. Es una terapia muy focalizada en resolver algunas cuestiones puntuales, se focaliza en una problemática y se busca generar un cambio de conducta y de percepción. Mientras que el psicoanálisis tiene que ver más con mirar al pasado”, reveló Gordillo en diálogo con LA GACETA.

Y concluyó: “Si yo percibo algo como triste voy a actuar de determinada manera. Pero, si dejo de percibir esa realidad con tristeza mi predisposición va a ser a actuar de manera diferente. La percepción de la realidad genera un cambio de conducta”.